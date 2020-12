Dopo il successo di The Invisibile Man, Universal punta su un altro grande classico della categoria horror con un Van Helsing nuovo di zecca.

Universal ha annunciato che Overlord Julius Avery ha preso in carico il ruolo di regista nella direzione del progetto Van Helsing con James Wan. Micheal Clear e Judson Scott saranno co-produttori esecutivi.

Stando a quanto riportato da Deadline, la sinossi esatta della sceneggiatura sarebbe ancora segreta, ma sappiamo già che il film sarà ambientato nel mondo del famoso cacciatore, apparso per la prima volta nel Dracula di Bram Stroker. Inoltre, Avery sta riscrivendo la sceneggiatura a partire da quella originale di Eric Pearson.

Secondo il comunicato diffuso, Universal sarebbe molto incline a nuove interpretazioni di altri grandi classici, assicurando di poter giocare anche sul pubblico al quale il prodotto finale si rivolgerebbe, considerando anche la valutazione R (17+), evento mai accaduto.

L’ultima volta che Van Helsing è apparso sugli schermi correva l’anno 2016 e l’opera stava venendo traposta sotto forma di Serie TV horror. Ideato da Neil LaBute, con Kelly Overton e Jonathan Scarfe, lo show venne prodotto da Echo Lake Entertainment e Nomadic Pictures. In Italia, Netflix ha acquistato i diritti di licenza della serie TV per l’aggiunta al proprio catalogo durante lo stesso anno di uscita:

Van Helsing è ambientato in un futuro prossimo in cui i vampiri sono aumentati ed hanno preso il controllo. Vanessa Van Helsing, una discendente di Abraham Van Helsing, si risveglia da un coma di tre anni dopo la sua presunta morte per ritrovarsi in un mondo post-apocalittico. È l’ultima speranza dell’umanità, poiché la composizione unica del suo sangue le dà la possibilità di trasformare i vampiri in umani. Con questa arma segreta, Vanessa diventa un obiettivo primario per i vampiri. Viene protetta da un marine con l’ordine di tenerla al sicuro e dalla dottoressa che l’ha salvata, così da poter condurre una resistenza contro i vampiri che affliggono i sopravvissuti del mondo.