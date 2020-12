Sempre più vicino l’arrivo della seconda parte di stagione di Vikings 6, ultima della serie History che sbarcherà su Amazon Prime Video. Proprio la piattaforma ha pubblicato un nuovo trailer, annunciando l’arrivo in streaming degli episodi dal prossimo 30 dicembre (al momento solo negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania, Austria e Irlanda).

La seconda parte di Vikings 6 arriverà completa in streaming, anche se History trasmetterà gli episodi in TV più tardi nel 2021. Questo il commento di Brad Beale, vp worldwide content licensing Amazon:

Prime Video ha già intrattenuto i membri Prime con tutte e cinque le stagioni e mezza di Vikings. Il 30 dicembre, i clienti Prime negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania, Austria e Irlanda saranno i primi a conoscere il destino degli amati personaggi mentre il dramma epico si conclude con gli ultimi 10 episodi.

Vikings 6, dove eravamo rimasti?

La prima parte della sesta stagione di Vikings si è conclusa con l’attacco vincente dei Rus’, guidati da Ivar, a Kattegat. Bjorn sembrava ormai spacciato ma, a quanto abbiamo potuto vedere, ha ancora la sua da dire prima che la serie si concluda.

QUI PER LA NOSTRA RECENSIONE DELL'ULTIMO EPISODIO

La serie è ideata e scritta da Michael Hirst (vincitore dell’Academy Award® con il film Elizabeth). Nel cast della sesta stagione Katheryn Winnick (Lagertha), Alexander Ludwig (Bjorn), Alex Høgh Andersen (Ivar the Boneless), Georgia Hirst (Torvi), Jordan Smith (Ubbe) e Marco Ilsø (Hvitserk).

Hirst è produttore esecutivo insieme a Morgan O’Sullivan di TM Productions (The Count of Monte Cristo; “The Tudors”), Sheila Hockin (“The Tudors”, “The Borgias”), John Weber di Take 5 Productions (“The Tudors “,” The Borgias “), Sherry Marsh, Alan Gasmer e James Flynn (” The Tudors “,” The Borgias “).

Vikings, lo spin-off

In attesa di goderci su Amazon Prime Video l’ultima parte dell’ultima stagione della serie principale, Netflix ha già ordinato una serie sequel spin-off,, focalizzata sulle imprese di celebri vichinghi come Leif Erikson e sua sorella Freydis, Harald III e Guglielmo il Conquistatore.

Il creatore Michael Hirst tornerà come produttore esecutivo (con Morgan O’Sullivan), insieme a Jeb Stuart come sceneggiatore e showrunner della nuova serie.

Sono molto eccitato dal fatto che stiamo annunciando la continuazione della nostra saga dedicata ai vichinghi. So che milioni di nostri fan in tutto il mondo saranno entusiasti della fiducia mostrata alla nostra serie da MGM e Netflix. Jeb Stuart, uno scrittore davvero meraviglioso, porterà nuove trame e una potente e viscerale visione delle storie di alcuni dei più famosi vichinghi storicamente conosciuti.

Queste invece le parole di Channing Dungey, vice presidente della contenuti originali Netflix:

Vikings: Valhalla promette di essere tutto ciò che i fan adorano della serie: cruda azione da brivido radicata in personaggi ricchissimi, insieme a una narrazione drammatica sulla famiglia, la lealtà e il potere.“Siamo entusiasti di dare vita a una nuova fase dell’esplorazione della saga dei Vichinghi con Michael Hirst, Jeb Stuart, Morgan O ‘Sullivan e MGM Television.

