L’attore e registra australiano Hugh Keays-Byrne è morto all’età di 73 anni; l’attore ha recentemente interpretato in Mad Max: Fury Road un signore della guerra, Immortan Joe. Hugh Keays-Byrne ha anche preso parte al film originale di Mad Max Interceptor, interpretando il cattivo di turno Toecutter.

La collaborazione dell’attore con George Miller si sarebbe estesa anche con un ruolo nel film mai realizzato Justice League: Mortal, nel quale avrebbe dovuto interpretare Martian Manhunter.

A condividere la notizia coi fan il regista Ted Geoghegan (We Are Still Here), che scrive:

Hugh Keays-Byrne, uno degli eroi non celebrati del cinema australiano, è morto all’età di 73 anni. Rimango continuamente sorpreso dal fatto che abbia interpretato Toecutter, il villain principale di Mad Max del 1979, e poi Immortan Joe, il villain principale di Mad Max: Fury Road del 2015. Grazie per tutto l’intrattenimento, maestro.

Hugh Keays-Byrne, l’uomo e l’artista

Hugh Keays-Byrne è nato nel ’47 a Srinagar, nell’India ancora colonia inglese, prima di trasferirsi in Gran Bretagna da ragazzo. Portato per la recitazione teatrale, nel 1968 già si esibiva nella Royal Shakespeare Company, rimanendo con la compagnia fino al 1972.

Nello stesso periodo, Keays-Byrne ha preso parte anche a diversi progetti per la televisione a partire da Boy Meets Girl nel 1967. La The Royal Shakespeare lo portò in Australia nel 1973 per esibirsi in Sogno di una notte di mezza estate diretto dal famoso regista teatrale Peter Brook, un viaggio che porterà Keays-Byrne a trasferirsi definitivamente in Australia.

A portare alla ribalta l’attore sarà proprio Interceptor (Mad Max), che lo porterà a recitare insieme ad un allora esordiente Mel Gibson. Tra i suoi successivi progetti cinematografici troviamo Dove sognano le formiche verdi, Giochi di morte e Sleeping Beauty. Riposa in pace, Hugh!

