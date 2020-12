Avete sempre sognato di avere un Funko POP! col vostro aspetto? Bene, come regalo natalizio, l’azienda ha deciso di far diventare questo sogno realtà! I collezionisti potranno ora infatti realizzarsi un proprio POP!, come se fossero uno dei personaggi che tanto amano.

L’azienda ha già fatto qualcosa di simile nel negozio Everett, dove i fan possono scegliere una tra una varietà di pezzi in stile POP! per creare la propria figure personalizzata; ora però, Funko ha deciso di aggiungere nuove funzionalità, accessori e stili più realistici.

A partire dall’11 dicembre, sia Funko HQ che i negozi di Hollywood saranno dotati di una mini fabbrica per realizzare POP!. Ogni stand avrà una varietà di pezzi e, da parte dell’acquirente, basterà compilare un apposito modulo per assemblare al meglio la propria figure.

Il modulo compilato verrà spedito alla nuova fabbrica Pop Yourself e l’ordine verrà elaborato; il POP! verrà assemblato dal team addetto alla produzione e spedito direttamente in una scatola confezionata personalizzata. Inutile dire che, il pezzo, sarà più che unico!

Al momento, l’esclusiva resta ai negozi HQ e Hollywood, ma chissà che l’iniziativa venga così tanto apprezzata che l’azienda, perfezionando le ricezioni degli ordini, non decida di espanderla a store online disponibili in tutto il mondo.

TUTTO SUI FUNKO POP!

La Funko, è un’azienda che produce giocattoli su licenza, principalmente action figure in vinile. Inoltre Funko produce peluche, bobbleheads, e oggetti di elettronica sempre su licenza come chiavette USB, torce e auricolari.

I prodotti POP! Vinyl sono action figures fabbricati in stile “deformato” (simile allo stile giapponese ‘chibi’) e ispirati a personaggi Marvel, DC Comics, Disney, Star Wars, Harry Potter ed altri, dalle serie tv ai film dell’orrore.

Altre linee di prodotti sono i Mystery Minis, Hikari, ReAction Figures, Legacy Collection, Fabrikations, Mopeez, e Home & Accessories che include una serie di tazze di ceramica di Star Wars.

