Brutta notizia per gli amanti dei Paperi Disney: DuckTales sembrerebbe essere stata cancellata. Come riporta Drew Taylor di Collider infatti, DuckTales non dovrebbe essere rinnovata da Disney XD e chiudersi quindi finita la terza stagione.

I love seeing the #RenewDuckTales2017 hashtag but regretfully inform you that the show is very much done and has been done for a little while now. Not sure why Disney Channel has yet to announce this, but it’s the truth. pic.twitter.com/AAyaXUorBA

— Drew Taylor (@DrewTailored) December 2, 2020