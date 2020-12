Naomi Osaka è uno dei più grandi nomi dello sport in questo momento, perché la star del tennis ha fatto notizia dopo aver vinto un titolo importante contro Serena Williams e da allora la giocatrice giapponese ha continuato a raccogliere riconoscimenti.

Ora, Osaka può aggiungere un altro risultato a quella lista, poiché la vincitrice del Grande Slam ha ispirato una serie manga tutta sua.

Recentemente, Osaka ha condiviso l’importante annuncio con i fan su Twitter. L’atleta ha postato un disegno di se stessa come eroina del manga che debutterà presto sulla rivista Nakaayoshi. Secondo quanto ha detto Osaka, lei è cresciuta amando i manga insieme a sua sorella minore, pertanto significa molto vedersi rappresentata sulla pagina in questo modo.

Growing up reading manga/watching anime was something that bonded me and my sister immensely so this is really exciting for both of us 🥰 https://t.co/mmzJ5k17x8

— NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) November 28, 2020