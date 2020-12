Lupin - il trailer della serie Netflix

Netflix ha diffuso il primo trailer – che trovate in testa all’articolo – di Lupin ovvero la nuova serie originale con con protagonista Omar Sy.

Lupin – la Netflix con Omar Sy

Lupin è prodotta Gaumont Télévision (Isabelle Degeorges, Nathan Franck) e debutterà il prossimo 8 gennaio 2021 sulla piattaforma streaming.

Eccovi sinossi e locandina:

Da adolescente, la vita di Assane Diop è stata sconvolta quando suo padre è morto dopo essere stato accusato di un crimine che non aveva commesso. 25 anni dopo, Assane userà il libro “Arsène Lupin, ladro gentiluomo” come ispirazione per vendicare suo padre.

Nel cast, oltre ad Omar Sy, compaiono Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella e Soufiane Guerrab. La serie è stata creata da George Kay in collaborazione con François Uzan e diretta da Louis Leterrier (episodi 1, 2 e 3) e Marcela Said (episodi 4 e 5).

La prima parte – Dans l’ombre d’Arsène – sarà composta da 5 episodi.

Lupin III The First, l’ultimo lungometraggio

In attesa di vedere la serie, recentemente il personaggio è tornato alla ribalta con Lupin III The First , film scritto e diretto dallo specialista dell’animazione 3D Takashi Yamazaki (già responsabile dei film in computer grafica Stand By Me Doraemon e Dragon Quest – Your Story) presso gli studi TMS Entertainment e Marza Animation Planet.

In Giappone il film è uscito nei cinema il 6 Dicembre 2019, mentre in Italia l’emergenza coronavirus ha costretto la distribuzione a rinviare l’uscita, inizialmente prevista per il 27 febbraio.

Anime Factory descrive così la storia del film:

Lupin III ritorna in una colossale rapina in giro per il mondo per rubare il misterioso Diario di Bresson: l’unico oggetto che suo nonno non è stato in grado di trafugare. Il Diario racchiuderebbe oscuri segreti di grandissimo interesse anche per una malvagia organizzazione contro cui Lupin, Jigen, Goemon, Fujiko e perfino Zenigata, dovranno scontrarsi per impossessarsi delle enigmatiche memorie di Bresson. Da Parigi al Brasile, Lupin e la sua banda, insieme alla loro nuova complice Laetitia, una giovane aspirante archeologa, vivranno un’epica avventura mai vista prima!

Il film è disponibile dal 15 settembre su Amazon Prime Video, mentre dal 29 ottobre è disponibile in home video

