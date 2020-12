Il nuovo albo di Daredevil, il fumetto scritto e disegnato da Chip Zdarsky e Marco Checchetto, verrà reso disponibile oggi nelle fumetterie, ma gli speculatori stanno già fremendo per la probabile entrata in scena di un nuovo personaggio.

ATTENZIONE LA SEGUENTE NEWS CONTIENE SPOILER PER DAREDEVIL #25!

Un nuovo Daredevil in città?

Durante la pubblicazione del numero 24 del fumetto di Chip Zdarsky e Mike Hawthorne, avvenuta il mese scorso, l’eroe cieco si è dichiarato colpevole di omicidio colposo ed è stato imprigionato.

Le strade di Hell’s Kitchen sono vuote, almeno per il momento, e non sarebbe follia aspettarsi un nuovo Devil. Per questo gli speculatori cercheranno di accaparrarsi tutte le nuove copie disponibili, sebbene Marvel non abbia mai annunciato nulla del genere nelle solite anticipazioni.

Elektra Natchios il nuovo Devil?

Nell’immagine, mostrata in anteprima da Bleeding Cool, è possibile osservare Elektra, il personaggio dei fumetti Marvel che interpreterebbe il ruolo di Matt Murdock durante la sua detenzione.

Elektra Natchios è stata creata da Frank Miller per l’albo #168 del 1980. Ha un interesse amoroso per Daredevil, ma la sua natura violenta e il suo stile di vita mercenario li dividono. È un assassino altamente qualificato di origine greca che brandisce un paio di Sai come armi tipiche.

Elektra è una delle creazioni più note di Frank Miller, ma il suo impiego da parte degli scrittori successivi è controverso poiché la Marvel aveva originariamente promesso di astenersi dal far riapparire il personaggio senza il permesso di Miller.

Che sia lei il nuovo eroe di Hell’s Kitchen? Il nuovo numero di Daredevil uscirà il 2 dicembre 2020 ad prezzo consigliato di 3,99 dollari.

“DOING TIME” inizia qui! Dopo un anno cruciale che ha messo a dura prova Daredevil, questo dicembre, CHIP ZDARSKY e MARCO CHECCHETTO lanciano l’Uomo Senza Paura in un territorio familiare: dietro le sbarre. Ma non ci sono cospirazioni contro Daredevil da trovare qui – solo la verità che le sue azioni hanno portato alla morte di un uomo. Di fronte alla realtà e alle conseguenze delle sue azioni, Daredevil avrà lo stomaco per scontare il suo mandato? Peggio ancora, affrontando i criminali di una prigione che ha aiutato a mettere da parte, sopravviverà?

