Supernatural, la celebre serie horror fantastica ideata da Erik Kripke, prosegue su Rai4 in prima visione tv assoluta con gli episodi della inedita stagione 14.

Penultima stagione della serie, andrà in onda dal 12 Dicembre 2020 ogni Sabato e Domenica.

Eccezionalmente Sabato 12 verranno trasmessi 3 episodi a partire dalle 19, successivamente andranno in onda 2 episodi dalle 19:30 come spiegato dalla pagina Facebook ufficiale del canale:

Stiamo per sganciare una bomba! Dal 12 dicembre i fratelli Winchester torneranno a prendere a calci demoni e abomini vari nella QUATTORDICESIMA STAGIONE in PRIMA VISIONE ASSOLUTA di Supernatural! La programmazione sarà esclusivamente il sabato e la domenica: solamente sabato 12 trasmetteremo 3 episodi, a partire dalle 19:00; tutti gli altri appuntamenti inizieranno alle 19:30 e comprenderanno 2 episodi.

La 14^ stagione di Supernatural si compone di 20 episodi, andati in onda negli Stati Uniti d’America su The CW dall’11 Ottobre 2018 al 25 Aprile 2019.

Andrew Dabb e Robert Singer sono gli showrunner, mentre il cast principale include Jared Padalecki (Sam Winchester), Jensen Ackles (Dean Winchester), Mark Pellegrino (Nick), Alexander Calvert (Jack Kline) e Misha Collins (Castiel).

Le special guest comprendono Jim Beaver (Bobby Singer), DJ Qualls (Garth Fitzgerald IV) e

Jeffrey Dean Morgan (John Winchester).

Supernatural ha debuttato il 13 Settembre 2005 e si è conclusa il 19 Novembre 2020 con la stagione 15.

In Italia è stata trasmessa per la prima volta su Rai 2 nel 2007.

Tutto quello che vi fa rabbrividire. La follia. L’inspiegabile. Il soprannaturale. Sam Winchester è cresciuto dando la caccia a cose spaventose come queste. Ma il passato è passato. Nel suo futuro c’è la facoltà di legge. Tranquillità e normalità. Almeno finché Dean, il fratello da cui si è separato, non ricompare con notizie allarmanti: il padre, un uomo che ha dedicato 22 anni della propria vita a combattere l’oscurità, è scomparso. Per ritrovarlo, i due fratelli dovranno mettersi sulle tracce di quello che il padre stava cacciando e Sam dovrà tornare alla vita che credeva di essersi lasciato ormai alle spalle.