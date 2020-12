Attraverso il profilo ufficiale Twitter di Yusuke Murata, il disegnatore di One-Punch Man, apprendiamo la disponibilità di lettura online, precisamente sul sito web Tonarino Young Jump (Shueisha), della seconda parte del Capitolo 136 dell’opera manga su soggetto di ONE.

Il maestro aveva preannunciato l’imminente uscita del capitolo sempre su Twitter, scusandosi per il ritardo. Il precedente, difatti, usciva a inizio novembre.

Dettagli sul capitolo

Il capitolo mantiene il titolo di “Abilità Indomabile” e comprende 34 pagine fruibili per tutti gli utenti ed è disponibile esclusivamente in lingua giapponese.

One-Punch Man

One-Punch Man è un manga scritto da One e disegnato da Yusuke Murata sulla rivista Weekly Young Jump (Shueisha). Con 135 capitoli pubblicati, i primi 106 sono raccolti in 22 volumetti. In Italia, il manga è edito da Planet Manga con 21 Volumi pubblicati.

Il manga ha ispirato due serie animate. La prima è stata trasmessa nel 2015 in Giappone per 12 episodi e visibile con sottotitoli in italiano, legalmente e gratuitamente su VVVVID (Dynit), mentre la seconda è andata in onda nel 2019 sempre per 12 episodi totali e con le stesse modalità di visione della prima.

Attualmente l’anime accorpa 24 episodi. E’ in lavorazione per Sony Pictures un film live action occidentale con attori reali.

Il 28 febbraio 2020, infine, su PlayStation 4, Xbox One e PC, uscirà in tutto il mondo il primo picchiaduro 3vs3 ad incontri ispirato alla serie. Il videogioco di casa Bandai Namco Entertainment si intitola One-Punch Man: A Hero Nobody Knows. Qui la nostra recensione del titolo.

Sinossi

Saitama è palesemente “un uomo medio”: lo si evince dall’espressione ebete che ha sul volto, dalla sua calvizie, dal fisico che di impressionante ha ben poco.

Eppure, questo “uomo medio” ha un problema al di fuori della norma: è un supereroe invincibile che non riesce a trovare avversari degni di sfida.

Il problema è il micidiale pugno di Saitama, in grado di mettere a tappeto gli avversari al primo colpo.

Riuscirà il nostro eroe, a trovare un nemico altrettanto potente e in grado di alimentare il fuoco della competizione?

