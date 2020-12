Lo scrittore leggendario Chris Claremont, celebre scrittore degli X-Men durante gli anni settanta, scriverà per la Marvel una nuova storia che vedrà Wolverine aka James Howlett come protagonista assoluto. Lo sceneggiatore sarà accompagnato alle matite dall’artista Steve McNiven.

La storia narrata sarà tutta nuova, ma riprenderà i toni e le idee della vecchia tanto celebre mini-serie limitata di Wolverine del 1982, scritta da Chris Claremont e disegnata da Frank Miller, che ha lanciato le avventure in solitaria dell’artigliato canadese. Tuttavia, la storia comparirà esclusivamente in un fumetto offerto esclusivamente come parte del pacchetto da collezione, il bundle Marvel Made Paragon: Claremont Collection, che sarà possibile preordinare a partire dal 4 dicembre.

Marvel Made è un programma congiunto realizzato in collaborazione tra la Marvel e gli organizzatori della convention ReedPop per offrire prodotti esclusivi a tema Marvel. La linea Marvel Made Paragon comprende una serie di fumetti da collezione che mettono in risalto il lavoro di specifici creatori dell’Universo Marvel. La Claremont Collection sarà il primo titolo della linea Paragon.

Ma questa storia non sarà l’unica esclusiva del bundle dedicato a Chris Claremont. Infatti, lo scrittore lavorerà anche con l’artista Salvador Larroca per Uncanny X-Men # 140.5, un racconto flashback che si posiziona come un prequel della classica storia “Giorni di un futuro passato.”

Di seguito Chris Claremont ha parlato brevemente della nuova storia di Wolverine:

“Il tempo passa, inosservato, e le ore che ho passato a suggerire cose a Frank in una coda di metà estate (che è un “ingorgo”) sono diventate un trionfo di quattro numeri. Non molto tempo dopo, a quella storia si è aggiunto un sequel in due parti che l’ha fatta diventare migliore. Per me, è stata l’occasione giusta di lavorare con Frank Miller e Paul Smith, due dei migliori narratori del business, allora e come ora, al giorno d’oggi, per creare una storia che si possa leggere bene come un tempo.

Azione in abbondanza, certo, ma per me la cosa più soddisfacente di tutte, sono i personaggi che prendono visivamente e emozionalmente vita. E quei personaggi sono quelli che vedremo di nuovo in questo nuovo fumetto esclusivo.”