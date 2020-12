Xbox Game Pass amplierà il proprio catalogo di giochi a partire da domani 3 dicembre. I nuovi giochi che verranno sonno davvero numerosi e vi presentiamo la lista qui di seguito:

Dal 3 dicembre:

Control

Doom Eternal

Haven

Rage 2

Slime Rancher

Va-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action

Yes, Your Grace

Dal 4 dicembre:

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition

Dall’8 dicembre:

Call of the Sea

Monster Sanctuary

Starbound

Dal 9 dicembre:

Unto the End

Dal 10 dicembre:

Assetto Corsa

Gang Beasts

GreedFall

SuperHot: Mind Control Delete

Yooka-Laylee and the Impossible Lair

Una lista decisamente ricca di titoli e di possibilità, alcuni che giungeranno anche per Android e PC e non solo per Xbox.

Xbox Game Pass – un servizio in espansione

L’Xbox Game Pass si sta rivelando una delle strategie più riuscite di Microsoft. Soprattutto poco prima del lancio di Xbox Series X, la casa di sviluppo ha ben pensato di far rientrare nella sua offerta EA Play a partire dal mese di novembre. Questa scelta ha permesso agli abbonati di accedere a tutti i giochi che già erano disponibili dal DRM Origin e Steam dei titoli Electronic Arts per PC.

EA Play consentiva già su PC di accedere in anteprima a diversi titoli della casa di sviluppo e anche di ottenerne altri a prezzi molto bassi. Questo abbonamento aveva già fatto fortuna tra gli utenti PC e riproporlo presso il Game Pass è risultata essere una mossa vincente. Molti dei titoli sono orientati al multigiocatore, ma ce ne sono anche molti in singolo in modo da fare la gioia di chiunque. Star Wars Battlefront, Fallen Order, Dragon Age, TitanFall e Battlefield sono solo alcuni dei titoli disponibili.

Voi cosa pensate del servizio di Microsoft? Avete già usufruito dell’Xbox Game Pass?

