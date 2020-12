Le uscite manga Flashbook Edizioni di metà Dicembre 2020 includono il secondo e ultimo volume di Saku-chan & Nozomi-kun e il terzo e conclusivo albo di Hidamari ga Kikoeru Limit.

A seguire tutte le uscite manga Flashbook Edizioni di metà Dicembre 2020, qui le novità previste per Gennaio 2021.

SAKU-CHAN & NOZOMI-KUN VOLUME 2 DI 2

di Kujira

12×18 cm, brossurato con sovraccoperta, Euro 5,90

Nonostante sia stata respinta da Nozomi-kun, i sentimenti di Saku-chan non cambiano. Intanto il compagno di classe Arikawa, dopo essersi dichiarato, le chiede di mettersi insieme. In occasione dell’incontro tra genitori e insegnanti, Saku ha modo di incrociare la madre di Nozomi e resta particolarmente colpita dall’atteggiamento nei confronti del fi glio. Tutte le risposte arriveranno in questo delicato volume conclusivo.

HIDAMARI GA KIKOERU LIMIT VOLUME 3 DI 3

di Yuki Fumino

12×18 cm, brossurato con sovraccoperta, Euro 7,50

Kohei Sugihara, studente universitario che soffre di disturbi dell’udito, è molto apprezzato dalle ragazze per il suo aspetto fi sico. Taichi Sagawa, vivace e solare, è un suo ex compagno di università che dopo aver abbandonato gli studi si è lanciato nel mondo del lavoro. La loro amicizia si è evoluta in un amore reciproco e i due ora stanno insieme, ma una frase detta da Ryu fa pensare a Kohei che la sua esistenza possa essere un peso per il suo compagno. Il tentativo di allontanare Taichi ferisce quest’ultimo. Quanto di vero ci sarà nelle parole di Kohei? Siamo così giunti alla conclusione di uno dei titoli più atipici e profondi dell’intero panorama BL.