Warner Bros. starebbe prendendo in considerazione una versione in streaming di Mortal Kombat su HBO Max. Il popolare franchise di videogiochi picchiaduro è stato portato sul grande schermo due volte prima alla fine degli anni ’90.

Sebbene Mortal Kombat: Annihilation abbia drammaticamente sottoperformato, WB gli sta dando un’altra possibilità in un nuovo live-action, più di due decenni dopo. Il reboot è prodotto da James Wan e presenta un validissimo cast di attori che daranno vita a Sub-Zero, Raiden, Scorpion e Sonya Blade.

Durante lo sviluppo di questo reboot di Mortal Kombat, WB ha immaginato che avrebbe proiettato il film nelle sale cinematografiche e aveva anche pensato a una data di uscita, fissata per gennaio 2021.

Anche se questo è generalmente un punto in cui gli studi scaricano grandi film che non sono andati come previsto, la speranza è stata che la grande base di fan di Mortal Kombat potesse portare molti fan al botteghino.

Questo prima che a causa della pandemia di COVID-19 fossero chiuse le sale cinematografiche per diversi mesi, e questo ha anche causato notevoli ritardi alle uscite dei film in sala. Uno dei produttori di Mortal Kombat aveva precedentemente affermato che il film avrebbe potuto subire gli effetti negativi della pandemia, e questo potrebbe includere un passaggio allo streaming.

Mortal Kombat e HBO Max

Se Mortal Kombat diventerà il prossimo film a non debuttare esclusivamente nelle sale, sarebbe l’ultimo segno che WB stia spingendo contenuti di alto profilo su HBO Max nel tentativo di aumentare il numero di abbonati. Questo li aiuta anche a evitare situazioni simili a quella di Tenet, dove la performance al botteghino del film è diventata l’epicentro delle discussioni sulla forza dell’industria cinematografica in generale.

Indipendentemente da ciò che WB deciderà riguardo alla strategia di rilascio di Mortal Kombat, un ritardo è inevitabile. Senza trailer o immagini pubblicate e a poco più di un mese prima dall’attuale data di uscita fissata per gennaio 2021, non c’è alcuna possibilità che Mortal Kombat esca così presto.

Invece, il film potrebbe essere posticipato più avanti nel 2021, dando a WB più tempo per valutare come potrebbe andare al botteghino. Mortal Kombat ha il potenziale per essere un discreto successo al botteghino per WB, ma dopo aver ampiamente puntato sul potenziale ritorno di Wonder Woman 1984, non sarà sorprendente se Mortal Kombat alla fine seguirà l’esempio e verrà trasmesso su HBO Max.

