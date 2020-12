Il nuovo cliffhanger di Boruto ha rivelato il destino di Victor. Boruto: Naruto Next Generations ha recentemente concluso il suo arco narrativo incentrato sulla misteriosa organizzazione nota come Kara con un’enorme battaglia contro due membri di Kara, Deepa e Victor. Mentre il destino di Deepa dopo la battaglia finale era chiaro perché non era mai stato visto nel manga originale, il destino di Victor era leggermente più discutibile considerando che deve ancora incontrare lo stesso tipo di morte nel manga. Ma l’ultimo episodio della serie ha chiarito le cose con i fan con nuove informazioni grazie all’ultimo cliffhanger della serie.

L’episodio 176 vede Naruto e il Villaggio Nascosto della Foglia alle prese con le ricadute dell’arco narrativo precedente, ma alla fine dell’episodio possiamo vedere Jigen mentre parla con Victor del piano fallito. È attraverso questa conversazione che giunge la conferma che Victor è vivo, anche se le sue condizioni non sono certo ottimali.

Omg!! Victor survives the battle against Orochimaru and blames Deepa for everything. Meanwhile, Jigen asks if his VESSEL is okay but Victor plans on taking the vessel😲#Boruto pic.twitter.com/mrZXvU0xlx

— Abdul Zoldyck (@Abdul_S17) November 29, 2020