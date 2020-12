ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER.

Nel recente capitolo di One Piece, il 997, Kaido ha iniziato a fare sul serio, davvero sul serio, col suo piano di trasformare il Paese di Wano in Nuova Onigashima rendendola, quindi, una vera e propria roccaforte di pirati.

Al via il piano del mondo della violenza

Al fine di dare il via al mondo della violenza desiderata dall’Imperatore, alla fine del capitolo Kaido, letteralmente, innalza in volo Onigashima, facendo tremare il castello sotto di esso mentre la guerra avanza incessantemente, con l’intento di trasferirla sulla Capitale dei Fiori.

Questa intenzione è confermata dalla figlia di Kaido, Yamato, la quale ha rivelato che i draghi possiedono l’abilità di innalzarsi in volo generando nuvole di fuoco.

E quindi, in altre parole, mediante le nuvole di fuoco, Kaido sta spostando il suo trono verso Wano non solo mettendo in pericolo gli abitanti, ma anche l’esistenza geografica del Paese stesso per come conosciuta.

Il capitolo si conclude con questo cliffhanger da paura e, ovviamente, One Piece è in pausa, pertanto per scoprire il seguito, con il numero 998, ci sarà da attendere la prossima settimana.

Dove leggere One Piece

One Piece è leggibile legalmente e gratuitamente su MANGA Plus. La versione in volumi esce per Edizioni Star Comics.

One Piece

ONE PIECE è un manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda all’interno della rivista di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. Attualmente giunta a 997 capitoli, in Giappone il manga ha collezionato 97 volumetti.

L’opera è edita in Italia da Edizioni Star Comics con 96 volumi disponibili. La serie animata omonima che sta trasponendo l’arco narrativo di Wano Country ha raggiunto i 952 episodi ed è trasmessa ogni domenica.

In Italia, licenziata da Mediaset, la serie animata è ferma all’episodio 578. La serie è visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Hollywood sta producendo una serie televisiva live action con attori reali in carne ed ossa per Netflix. Ecco qui a voi le ultimissime novità in merito.

Trama

“Nel fantasmagorico universo di One Piece non esiste la parola “riposo”, e l’instancabile mente del maestro Oda è costantemente al lavoro per partorire nuove, pazzesche avventure da far vivere alla masnada di pirati più bizzarra che ci sia! A Wa, il gruppo di Rufy ha quasi finito di radunare compagni e alleati, ed è ormai a un passo dalla pianificata irruzione sull’Isola degli Orchi. Nel frattempo, dal lato dei nemici, vede la luce la peggiore delle alleanze! Mentre Kaido brinda al “mostruoso” sodalizio, la situazione mondiale comincia a vacillare…”

