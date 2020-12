Detective Conan The Scarlet Bullet, nuova data di uscita e trailer del 24° film

Detective Conan The Scarlet Bullet è il 24° film d’animazione basato sul manga originale di Gosho Aoyama che avrebbe dovuto debuttare lo scorso 17 Aprile nei cinema del Giappone.

Rinviato a causa dell’emergenza sanitario in atto, il film è stato rimesso in calendario da TOHO: uscirà il 16 Aprile 2021, come annunciato dal nuovo trailer che possiamo guardare in apertura.

A proposito di Detective Conan The Scarlet Bullet

Tomoka Nagaoka (Detective Conan: Fist of Blue Sapphire) dirige Detective Conan The Scarlet Bullet su sceneggiatura di Takeharu Sakurai (Detective Conan: Zero the Enforcer); Katsuo Ono, storico compositore degli anime e dei film di Detective Conan, compone la colonna sonora.

Eien no Fuzaishomei è la canzone del film, interpretata dalla rock band Tokyo Jihen.

Il film è incentrato sulla famiglia Akai ed è ambientato alla vigilia dei World Sports Games che si svolgeranno a Tokyo.

In occasione della cerimonia di apertura dei giochi è prevista l’inaugurazione del Japanese Bullet, treno super veloce costruito con la tecnologia giapponese più avanzata in grado di percorrere la tratta Shin Nagoya – Tokyo a mille chilometri orari.

Durante la festa organizzata dagli sponsor del treno, uno strano incidente porta ai rapimenti di alcuni dirigenti: Conan vede un possibile collegamento con i rapimenti seriali dei World Sports Game svoltisi a Boston 15 anni prima.

Aspettando Detective Conan The Scarlet Bullet

In attesa di poter guardare Detective Conan The Scarlet Bullet, i lettori italiani potranno leggere le prossime novità in arrivo da Edizioni Star Comics.

Il 9 Dicembre sarà disponibile il volume 98 della serie, il 24 Febbraio debutterà lo spin-off Zero’s Tea Time e il 17 Marzo arriverà il volume 3 di Detective Conan vs uomini in nero.

Zero’s Tea Time, a cura di Takahiro Arai, è così descritto dalla casa editrice umbra:

Nuovo attesissimo spin off di Detective Conan che vede protagonista l’uomo dalle molteplici identità: Tooru Amuro! Da Bourbon, super agente degli Uomini in Nero, a Rei Furuya, agente segreto della NPA, senza dimenticare Tooru Amuro, detective privato e cameriere del Café Poirot. Come riesce a gestire parallelamente questi tre ruoli? Una routine decisamente impegnativa e…tutta da scoprire!

