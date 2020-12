Il video contenente le anticipazioni del prossimo episodio di One Piece promette di mostrare una bella lotta tra Big Mom e Kaido. Uno degli elementi più interessanti dell’arco narrativo ambientato nel Paese di Wano fino a questo momento è anche il vero motivo per cui Big Mom è venuta a Wano.

In precedenza era stato anticipato che i due avrebbero formato una sorta di potente alleanza, ma devono ancora metterla in atto perché Big Mom ha perso la memoria quando è arrivata a Wano. Ma con l’ultimo episodio della serie che li porta faccia a faccia per la prima volta, ora sembra chiarissimo che combatteranno.

L’anteprima per il prossimo episodio della serie riprende dal cliffhanger che ha visto i due scatenarsi l’uno contro l’altro e promette di mostrare maggiormente la lotta tra Kaido e Big Mom, anche più di quanto i fan avessero visto inizialmente nella versione originale degli eventi presente nel manga di Eiichiro Oda.

Uno degli elementi più divisivi tra i fan di anime e manga del franchise è che l’anime si prende alcune libertà quando si tratta di adattare il manga di One Piece. Alcuni fan vedono il ritmo più lento dell’anime come dannoso per la storia, mentre per altri è un modo per arricchire di più il manga originale stesso.

Sembra che ne avremo un ottimo esempio non appena avremo un breve assaggio della lotta tra Big Mom e Kaido, in arrivo nell’episodio 953.

E voi siete eccitati al pensiero di veder combattere di più Big Mom e Kaido? Non vedete l’ora di vedere i due Imperatori scontrarsi? Vi state chiedendo come l’anime adatterà il terzo atto della saga di Wano? Fateci sapere i vostri pensieri nei commenti!

Acquistate la figure di Big Mom QUI!