Da quando è stato introdotto nella serie, il mostro Gigantomachia è stato una delle armi più interessanti nell’arsenale dei cattivi. Non solo è stato rivelato che All For One ha lasciato il mostro in agguato per anni sulle montagne da solo, ma All For One ha costretto Shigaraki e l’Unione dei Villain a sottomettere Gigantomachia in combattimento per convincere il mostro ad accettare veramente Tomura Shigaraki come successore di All For One. Ma questa recente guerra ha iniziato a mostrare più aspetti del potere latente di Gigantomachia.

Mentre gli eventi precedenti della guerra hanno visto Gigantomachia scatenare abilità mai viste prima mentre si faceva strada attraverso la città per arrivare al fianco di Tomura, il nuovo capitolo della serie ha rivelato che ricevere ordini non è solo un aspetto della personalità di Gigantomachia, ma suggerisce in realtà che questi ordini sono ciò che gli consente di accedere a tutto il potere dentro di lui.

Il capitolo 292 della serie riprende immediatamente dopo che Best Jeanist arriva sulla scena e lega Gigantomachia con i suoi cavi in ​​fibra di carbonio. Anche i membri dell’Unione dei Villain erano stati legati, e Spinner ha fatto del suo meglio per convincere Shigaraki a dare un ordine a Gigantomachia, perché non riusciva a strappare i cavi. Spinner inizia a mettere insieme i pezzi quando si rende conto che perfino Gigantomachia non ha una resistenza illimitata.

Spinner nota come Gigantomachia sia senza fiato da quando è arrivato al fianco di Shigaraki. Rendendosi conto che questo è dovuto al fatto che ha completato il comando che aveva appena ricevuto, Spinner conclude che Gigantomachia non combatte senza eseguire un ordine non perché non voglia, ma perché non può. In seguito, Shigaraki gli ordinerà di distruggere ogni cosa.

Con questo ordine, gli occhi di Gigantomachia si illuminano in un modo nuovo e intenso ed è abbastanza forte da strappare i cavi di Jeanist che lo tenevano imprigionato. Dati gli esperimenti di All For One, non è difficile immaginare che il cattivo abbia impiantato in Gigantomachia questi poteri a condizione che possano attivarsi solo con il permesso suo (o del suo successore). O questo, o forse si tratta del Quirk di base di Gigantomachia che si attiva solo se riceve un ordine.

Ma cosa ne pensate? Il capitolo più recente spiega davvero perché Gigantomachia ha bisogno di ordini per attivarsi? Fateci sapere che ne pensate nei commenti.

