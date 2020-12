Chainsaw Man sta per salutare i lettori di Weekly Shonen Jump: stando ad alcune indiscrezioni, infatti, la serie di Tatsuki Fujimoto si concluderà sul numero 2 del settimanale di manga per ragazzi edito da Shueisha disponibile dal 13 Dicembre.

L’ultimo capitolo godrà di una pagina a colori e sarà accompagnato da un annuncio importante: potrebbe trattarsi della rumoreggiata trasposizione animata?

A proposito di Chainsaw Man

Tatsuki Fujimoto pubblica i capitoli di Chainsaw Man dal 3 Dicembre 2018 su Weekly Shonen Jump; la serie conta finora 9 volumi, l’ultimo dei quali è uscito il 4 Novembre scorso nelle librerie del Giappone.

La fase finale dell’opera è iniziata a Novembre.

In Italia il primo numero del manga è disponibile dal 22 Ottobre scorso grazie a Planet Manga e qui potete leggere la nostra recensione.

I miracoli a volte sono annunciati dal rombo assordante di una motosega. Senza famiglia, senza futuro, devil hunter per necessità. L’unico amico di Denji è il cane-motosega Pochita, un demone che, davanti a un’altra crudele beffa del fato, cambierà per sempre la vita del suo padrone…

Dal 18 Aprile 2016 al 1 Gennaio 2018 Fujimoto ha serializzato Fire Punch sulla rivista digitale Shonen Jump Plus; la serie, completa in 8 volumi, è stata pubblicata da Edizioni Star Comics in Italia:

La terribile “Strega del Ghiaccio” ha trasformato il mondo in una distesa di neve, fame e pazzia. E chi ha freddo è tremendamente attratto dal fuoco…La “benedizione” discesa su Agni rappresenta una speranza o piuttosto una maledizione? Agni e Luna sono due fratelli orfani, entrambi dotati del potere della rigenerazione. Cercano con ogni mezzo di aiutare la gente del loro villaggio a sopravvivere, fin quando non vengono attaccati da Doma, un uomo dotato della “benedizione” delle fiamme, che li condanna a un crudele destino…

