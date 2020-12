Hiro Mashima, l’infaticabile autore di Fairy Tail ed Edens Zero, collaborerà con lo scrittore NisiOisin (Bakemonogatari) per promuovere l’uscita del quarto e ultimo volume della serie letteraria Shin Honkaku Maho Shojo Risuka prevista per il 9 Dicembre 2020.

Il maestro Mashima disegnerà infatti una scena dal primo volume dei romanzi; ulteriori dettagli verranno diffusi a breve.

La copertina del quarto volume, invece, è illustrata dalla sensei Kinu Nishimura (Street Fighter III, CAPCOM vs. SNK); possiamo ammirarla di seguito:

Hiro Mashima e Bakemonogatari

Hiro Mashima ha già incrociato la strada di NisiOisin, avendo illustrato la end card del quinto episodio dell’anime basato sui romanzi Bakemonogatari, una pin-up di Hitagi Senjougahara e una illustrazione celebrativa per il capitolo numero 100 della trasposizione manga a cura di Oh! Great.

In Italia sia le opere del maestro Mashima, sia il manga di Bakemonogatari sono pubblicate da Edizioni Star Comics:

Edens Zero

Il giovane Shiki vive sul pianeta Granbell insieme ai robot che animano un vasto parco a tema. Un giorno arrivano due visitatori, i primi a mettere piede su Granbell da circa un secolo: la giovane creatrice di contenuti digitali Rebecca e il suo gatto blu Happy. I tre vanno subito d’accordo e diventano amici… Ancora non sanno che questo incontro cambierà per sempre i loro destini! Rincorrendo sogni di mondi sconosciuti, inizia la grande avventura di Shiki, Rebecca e Happy!

Bakemonogatari

Un giorno al giovane Koyomi Araragi capita di afferrare al volo l’affascinante Hitagi Senjogahara, scoprendo così che la ragazza…è completamente priva di peso! Colpita da una sorta di maledizione, Hitagi ha perso tutto il suo peso corporeo dopo aver incontrato un demone “granchio”. Per Koyomi, che nasconde a sua volta un inquietante segreto, sarà l’inizio di un viaggio alla scoperta di mostruose entità e situazioni sovrannaturali…

