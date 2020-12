ATTENZIONE! Quanto segue contiene spoiler per il capitolo # 292 di My Hero Academia.

Il capitolo 292 di My Hero Academia presenta il ritorno di due personaggi eroi chiave. Machia ha dimostrato di essere una forza troppo grande per l’attuale gruppo di eroi che combatte contro di lui, ma fortunatamente Best Jeanist si riprende in tempo per fermare Machia usando alcune fibre metalliche gentilmente fornite dall’ambiente in cui si trovava. Pertanto, i suoi “fili di speranza” sono l’unica cosa che tiene insieme la sua squadra di eroi in questi momenti così difficili, e spetterà a lui dimostrare perché la popolazione ha bisogno di riporre nuovamente la propria fiducia negli eroi.

Shigaraki e l’Unione dei Villain hanno inflitto un’enorme quantità di danni ai nostri eroi, ma le sorti della battaglia ora sono cambiate: la presenza di Best Jeanist dà agli eroi una seconda ondata di speranza. Con Endeavour ancora sotto shock e Hawks gravemente ferito, spetta al Pro Hero numero tre salvare la situazione. Non appena Jeanist cattura Machia, l’obiettivo diviene fornirgli supporto supportarlo, ma non sarà certo facile.

Best Jeanist sa che il destino degli eroi dipende dai risultati che il mondo vede, e anche se è il maestro delle fibre, Dabi è quello che sta tirando le fila. Rivelarsi come il figlio di Endeavour rovinerà per sempre il nome dell’eroe numero uno.

A questo punto, però, Dabi non è preoccupato per la propria sicurezza e sta bruciando chiunque si trovi sul suo cammino. A parte Dabi, Machia viene trattenuta a malapena da Jeanist, ma non appena Shigaraki riprende conoscenza, dà il comando di distruggere ogni cosa e rinvigorisce Machia.

Gli sforzi di Jeanist passano inosservati e ad alcuni Nomu di fascia alta viene dato il comando di assistere Machia. È qui che la battaglia si sposta dall’arresto di Machia alla difesa di Beast Jeanist. Il filo che tiene insieme la loro speranza è sull’orlo dello spezzarsi e Deku, che ha molti arti spezzati, lotta per raccogliere le forze per assistere il maestro delle fibre.

Nel suo disperato tentativo di muoversi, tutto ciò che può fare è guardare i quattro Nomu di fascia alta iniziare il loro assalto a Jeanist. Sfortunatamente per i Nomu, si ritrovano messi fuori combattimento da uno dei membri dei Big Three degli U.A., Lemillion, improvvisamente tornato in possesso del suo Quirk.

Il ritorno di Lemillion e il controllo della situazione da parte di Best Jeanist hanno dato agli eroi un momentaneo sospiro di sollievo. Best Jeanist ha la situazione sotto controllo per ora e richiede l’assistenza degli altri eroi per portare a termine la missione. Non è chiaro se questa sia una missione di salvataggio o una missione di sterminio di cattivi, ma gli eroi ora hanno una possibilità di combattere.

Il recupero di Jeanist non poteva arrivare in un momento migliore e la sua sola presenza è ciò che dà speranza a tutti. Questo è l’impatto che un grande eroe ha in queste situazioni terribili e non sarebbe una sorpresa se, dopo tutto il caos, vedessimo Best Jeanist salire al primo posto.

