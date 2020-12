Homunculus, il seinen manga di Hideo Yamamoto, verrà trasposto in un film live action come abbiamo avuto modo di riportarvi.

Comic Natalie ha diffuso ulteriori dettagli sul film, a cominciare dalla data di uscita nei cinema del Giappone fissata per il 2 Aprile 2021.

Il film sarà interpretato da Gou Ayano (Goemon nel live action di Lupin III) e diretto Takashi Shimizu — autore della saga horror Ju-On.

Netflix, infine, distribuirà in streaming il film in tutto il mondo.

Hideo Yamamoto ha serializzato Homunculus sulle pagine della rivista di seinen manga Big Comic Spirits di Shogakukan dal 17 Marzo 2003 al 21 Febbraio 2011.

L’opera si compone di 15 volumi, la cui tiratura è di 4 milioni di copie.

In Italia Planet Manga ha pubblicato la serie in edizione da fumetteria con sovraccoperta:

Dello stesso autore Planet Manga ha pubblicato il suo Ichi The Killer (10 volumi), anch’esso diventato un live action diretto da Takashi Miike:

A Shinjuku ci sono due tizi che è meglio non far arrabbiare, due pazzi che possono trasformare il paradiso del sesso in un inferno. Ichi è un ragazzo che, quando scoppia in lacrime, si trasforma in una macchina per uccidere. Kakihara è uno yakuza stanco di tutto che solo quando perfora, taglia o ustiona le sue vittime sente di essere ancora vivo. Le loro strade stanno per incrociarsi…