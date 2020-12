In My Hero Academia è scoppiata una guerra tra supereroi e supercriminali che sta coinvolgendo tutto il Giappone, ma in questo momento i fan sono tutti presi da un profondo dramma familiare. Mentre l’Unione dei Villain si scontrava con l’eroe numero 1, Endeavour, e una squadra di eroi di spicco (fra cui Izuku Midoriya e Bakugo), Dabi ha deciso che era il momento giusto per rivelare un grande segreto: è il figlio di Endeavour, Toya Todoroki. Le cose sono diventate ancor più difficili quando Shigaraki Tomura e il suo mostro Gigantomachia si sono finalmenteritrovati, ma nell’ultimo capitolo di My Hero Academia Dabi ha finalmente un momento per parlare con il suo fratellino, Shoto Todoroki!

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER di My Hero Academia Capitolo 292!

Best Jeanist è arrivato sulla scena giusto in tempo per salvare Endeavour, Shoto, Bakugo, Deku e il resto degli eroi dall’essere sconfitti da Dabi e dall’Unione dei Villains. Jeanist intrappola i cattivi in ​​un’enorme trappola di filo di stoffa, ma non è abbastanza per tenere a bada le fiamme di Dabi. Dabi brucia gravemente il membro del Grande Trio Nejire Hado, proprio, come un monito per Endeavour dell’oscura eredità che ha creato. Le provocazioni di Dabi spingono Shoto oltre il limite, facendogli affrontare suo fratello con le fiamme e il ghiaccio.

Ma per Dabi non è sufficiente affrontare Shoto sul campo di battaglia – deve torturar anche mentalmente il suo fratellino. Inutile dire che Shoto sta ancora vacillando per aver scoperto la verità sulla sua famiglia e si sta arrabbiando sempre di più, mentre mette insieme i pezzi della sua storia recente – come l’attacco Nomu a Endeavour che ha quasi ucciso il suo terzo figlio, Natsu. Shoto cerca di ricordare a Dabi come Natsu era il fratello con cui Toya piangeva ogni giorno, ma Dabi non ha niente di tutto ciò:

“Quasi ucciso? Che peccato“, dice Dabi a Shoto. “Questo avrebbe davvero ferito Endeavor“.

Shoto non capisce bene perché Dabi parli in quel modo così disumano, per cui gli chiede direttamente: “Sei impazzito?!”.

La risposta di Dabi è questa:

“Certo che lo sono, Shoto. Vedi, tuo fratello non è più così interessato ai ‘sentimenti’. E ora posso ucciderti, dopotutto“.

La battaglia di Dabi contro Shoto è qualcosa che i fan di My Hero Academia aspettano da anni, da quando la teoria Dabi-Todoroki è diventata popolare per la prima volta. Ora tutti i nodi stanno venendo al pettine e, come i migliori duelli, la connessione personale e il dialogo tra questi due fratelli così “ardenti” sono emozionanti quanto il poterli vedere combattere.

