La sempreverde saga di Dragon Ball vede periodicamente la pubblicazione di nuovi volumi, sia in Giappone sia in Italia.

Il 4 Dicembre 2020 Shueisha pubblicherà il volume 14 del manga DB Super di Toyotaro e il volume 1 della serie DB Heroes: Big Bang Mission!!! di Yoshitaka Nagayama.

Di seguito le copertine ufficiali fronte retro dei volumi:

In Italia, invece, Edizioni Star Comics proseguirà la pubblicazione di DB Collection, con il quarto cofanetto che raccoglie i volumi 19 – 24 della Evergreen Edition del manga originale del maestro Akira Toriyama.

Sarà disponibile dal 23 Dicembre in fumetteria, libreria e online.

Edizioni Star Comics pubblica la saga di Dragon Ball dal lontano Aprile del 1995.

Le prossime uscite dei manga della serie che arriveranno in Italia includono non solo i prossimi volumi di DB Super (il 13 arriverà il 24 Febbraio 2021), anche in edizione digitale, e i cofanetti di DB Collection, ma anche l’esordio delle novità recentemente annunciate:

DRAGON BALL GT ANIME COMICS – LA SAGA DEI DRAGHI MALVAGI

di Akira Toriyama

Da Febbraio 2021, 3 volumi, concluso, in fumetteria, libreria, store online.

Sono passati cinque anni da quando era volato via assieme a Ub, reincarnazione di Majin Bu, per addestrarlo; e ora Goku, a causa di una circostanza imprevista, è ritornato bambino!

Le avventure si susseguono, così come le battaglie e i nemici. In seguito allo scontro col crudele e potentissimo Super Cyborg 18 molti sono

caduti, e per riportarli in vita i nostri radunano come consuetudine le Sfere del Drago. Ma qualcosa non va come previsto: gli esseri umani hanno espresso troppi desideri, e le sfere si sono inquinate di energia negativa, dando vita a sette nuovi draghi malvagi che si spargono per il mondo portando terrore e distruzione!

La pubblicazione dello straordinario Dragon Ball Full Color si è conclusa, ma non la voglia di vivere nuove avventure con Goku, Vegeta e gli altri: facciamo largo all’Anime Comics nuovo di zecca di Dragon Ball GT, che porta per la prima volta in edicola e fumetteria La saga dei Draghi Malvagi!