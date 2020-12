Nel corso della notte del 30 novembre 2020, i cieli giapponesi sono stati fortemente illuminati dalla caduta di una grande palla di fuoco che ha lasciato presagire, ovviamente in maniera goliardica, l’invasione dei Saiyan sulla Terra in puro stile Dragon Ball Z.

Un emozionante fascio abbagliante dai cieli giapponesi

Proprio quando il 2020 sembra aver dato tutto ecco che arriva la minaccia dei Saiyan, ma in realtà è stato semplicemente un bellissimo evento astronomico che ha lasciato senza fiato chi ha avuto il piacere di testimoniarlo.

Nell’area sud-occidentale del Giappone, precisamente nelle prefetture di Aichi e di Mie, dall’atmosfera è andata giù in caduta libera la scia di un bellissimo meteorite che non è passata inosservata.

Anche le telecamere dell’emittente NHK hanno ripreso in tempo l’accaduto durato pochi istanti, ma che ha trasformato in un secondo la notte in giorno. Possiamo guardare il footage di seguito:

La caduta della meteora emula l’invasione dei Saiyan

Un testimone ha dichiarato che il cielo è diventato stranamente luminoso in un attimo e ha come percepito la forza dell’universo.

E la caduta è stata così impressionante da lasciar immaginare che Vegeta e Nappa stessero invadendo la Terra, come accaduto esattamente nel manga di Akira Toriyama atterrando con le navicelle spaziali dalla forme simili a quella palla di fuoco.

Poco male dal momento che sicuramente Goku non si sarebbe lasciato sfuggire l’occasione di rispedire nuovamente indietro i suoi avversari!

Cliccando qui potete gustarvi le esilaranti reazioni degli utenti di Twitter in merito.

Dragon Ball Super: manga e anime

Dragon Ball Super è una serie animata giapponese, prodotta da Toei Animation, trasmessa in Giappone su Fuji Television la quale si pone come seguito alla sconfitta di Majin Bu. La serie si è conclusa con l’episodio numero 131 (Una conclusione miracolosa! Addio Goku, fino al giorno in cui ci rivedremo di nuovo!).

L’edizione italiana dell’anime, acquisita da Mediaset e trasmessa su Italia 1, ha avuto inizio il 23 dicembre 2016 ed è stata completata con l’ultimo episodio andato in onda il 29 settembre 2019.

Il sequel diretto della serie anime è il 20° film animato del franchise, Dragon Ball Super: Broly uscito il 28 febbraio 2019 con Koch Media Italia e Anime Factory.

