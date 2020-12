Aaron Echkart è tornato a parlare de Il Cavaliere Oscuro, il Batman di Cristopher Nolan, dopo 12 anni dall’uscita nelle sale cinematografiche.

Batman e la società odierna

Intervistato recentemente da THR, Eckhart ha parlato anche de Il Cavaliere Oscuro, che secondo lui rifletterebbe anche la società dei nostri tempi.

Ha spiegato come, mentre leggeva della parte sostanziale che il suo personaggio aveva nel film, la sceneggiatura di quel Batman si sarebbe potuta facilmente trasporre in un romanzo, addirittura definendola un prodotto letterario.

“Molti copioni sono come gli altri; li leggi e hey, bene. Ma The Dark Knight era un romanzo ed era denso. Era come leggere letteratura”

Ha detto Eckhart:

“E c’è anche qualcosa in Gotham City. Hai una città che è oppressa e gestita da una banda criminale. Le persone non possono uscire durante il giorno, tutti hanno paura della loro sicurezza e le persone che sono pagate per proteggerli sono corrotte. Fanno parte della gang e nessuno può fidarsi di nessuno. Suona come qualcosa di familiare? E poi le persone cercano un supereroe per la loro libertà e la loro libertà. Non solo è una grande storia e un grande film, ma questo è cosa sono il cinema e l’arte. È un riflesso dei nostri tempi. Chris l’ha mostrato al mondo ed è per questo che quel film è così importante. E poi, ovviamente, la performance di Heath [Ledger]. Che film speciale, speciale, sono felice di farne parte.”

Arte e cinema

Lo sviluppo dell’idea che le persone non possano fidarsi di nessuno è molto interessante, soprattutto visti i disordini sociali e politici che sono avvenuti durante il corso di tutto il 2020. È un elemento fondante di Batman: The Dark Knight, specialmente prendendo in considerazione la situazione di corruzione all’interno del dipartimento di polizia di Gotham City.

Eckhart in conclusione analizza il suo personaggio:

“Nonostante qualunque cosa stia succedendo, è un rivelatore della verità ed è un centro morale. E non solo, è il volto della verità, giusto? Non voglio dire che non si nasconde dietro qualcosa, ma non lo è. Ora, quando diventa Two Faces, lo è. Ma Harvey Dent era là fuori a combattere per ogni uomo e donna, per la verità e la giustizia, e si è messo in gioco. Ma dopo averlo fatto è cambiato per sempre. Ma non vuoi perdere i tuoi Harvey Dent nella vita. Non importa quanti soldi o pressione ci siano, non importa quanta coercizione, controllo o corruzione ci siano, Harvey Dent rimarrà fedele al centro morale e la verità.”

