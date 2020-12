Buone notizie per i fan dell’Arrowverse sulla tv generalista italiana. Arrow 8 e Batwoman 1, rispettivamente prima e ultima serie dell’universo berlantiano su The CW, si apprestano a debuttare su Italia1 con l’anno nuovo.

Come riporta infatti Antonio Genna dal 9 gennaio il pomeriggio della seconda rete Mediaset si libererà di Lucifer e Manifest per far spazio all’ottava e ultima stagione di Arrow e alla stagione inaugurale di Batwoman. Alle 14.10 andranno in onda due episodi dell’arrivo di Kate Kane (Ruby Rose) come Batwoman (composta da 20 episodi totali), mentre alle 16.00 due episodi del canto del cigno di Arrow (composta da 10 episodi totali più uno speciale).

Ricordiamo che negli Usa le serie dell’ex Arrowverse ora CWverse non torneranno prima di gennaio a causa della pandemia in corso che ne ha ritardato le riprese. Le prossime stagioni di Supergirl (sesta) e Black Lightning (quarta) saranno anche le ultime, e nuove serie sono già in sviluppo. Rimarranno per ora come baluardi supereroistici DC’s Legends of Tomorrow (sesta stagione) e la veterana The Flash (settima).

Ricordiamo anche che nella seconda stagione Batwoman sarà interpretata da Javicia Leslie, che sostituirà Ruby Rose ma nei panni di un altro personaggio.

Il suo personaggio, Ryan Wilder, per la descrizione ufficiale:

“sta per diventare Batwoman, è amabile, disordinata, un po’ impacciata e selvaggia. Non è proprio come Kate Kane, colei che ha indossato il costume prima di lei. Non avendo nessuno che la abbia guidata negli anni mantenendola sulla retta via, è stata un corriere della droga per molti anni, sfidando la polizia di Gotham.”

David Ramsey farà ritorno dietro la macchina da presa e davanti nei panni di un personaggio misterioso (non Diggle).

Arrow 8 e Batwoman 1 sono rispettivamente già andate in onda sulla pay tv Mediaset Premium /Infinity. Arrow 8 sarà anche disponibile in home video con Warner Bros. da dicembre anche nel cofanetto con la serie completa.

