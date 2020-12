L’Arrowverse televisivo The CW ha dato l’opportunità di creare un vero e proprio universo condiviso DC per il piccolo schermo, sfornando anno dopo anno ulteriori serie. La prima serie “madre”, Arrow, si è conclusa lo scorso anno con l’ottava stagione, ma uno dei suoi protagonisti tornerà in futuro a dire la sua.

Stiamo parlando di David Ramsey, interprete di John Diggle/Spartan; l’attore, come riporta Deadline, sarà impegnato dietro la macchina da presa, dirigendo cinque episodi delle nuove stagioni di The Flash e Batwoman, nonché della nuova serie Superman & Lois.

Ma il nuovo ruolo di Ramsey nell’Arrowverse non si limita a quello di regista: è previsto anche un ruolo in Legends of Tomorrow, nonostante la sua identità sia ancora avvolta nel mistero. Queste le parole dell’attore:

Rimango senza parole vedendo l’impatto che queste serie hanno avuto per la televisione, sono stato fortunato per aver partecipato a tutti questo per quasi un decennio, sia davanti che dietro la telecamera. Dire che sono eccitato oltre ogni immaginazione all’idea di tornare nell’Arrowvers sarebbe un eufemismo. Non vedo l’ora di continuare a far parte della narrazione di queste storie.

David Ramsey ha ricevuto l’elogio della critica per il suo ruolo di Muhammad Ali nel film biografico televisivo Ali: An American Hero. Per quanto riguarda il cinema, i crediti di Ramsey includono un ruolo da protagonista nel film diretto da Rodrigo Garcia Mother and Child, così come Pay It Forward e Draft Day.

Le novità dell’Arrowverse

Oltre alla conclusione di Arrow, sappiamo che le prossime stagioni saranno quelle conclusive per Supergirl e Black Lightning. La prima serie a tornare sarà Batwoman, con la seconda stagione che partirà domenica 17 gennaio alle 20:00.

La premiere di Black Lightning andrà invece in onda l’8 febbraio alle 21:00, mentre The Flash e Superman and Lois andranno in onda invece uno dopo l’altro martedì a partire dal 23 febbraio alle 20:00.

