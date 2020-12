Harry Potter emoziona continuamente i fan, nonostante la fine della saga principale. Non sono di certo immuni all’entusiasmo anche i membri del cast dei film di successo, come dimostra Tom Felton.

L’attore, interprete di Draco Malfoy in tutti gli otto film di Harry Potter, ha condiviso in diretta su Instagram la sua reazione a La Pietra Filosofale, film che ha confessato di vedere per la prima volta sin dalla sua uscita, quasi vent’anni fa.

Di seguito potete vedere l’attore che guarda i primi 11 minuti del film: il suo entusiasmo, all’apparizione dei titoli iniziali, è assolutemente da vedere!

Tra le ultime apparizioni di Felton troviamo film come Ophelia, Braking for Whales e Guida per babysitter a caccia di mostri (distribuito su Netflix). L’attore ha inoltre partecipato a serie televisive come The Flash e Origin.

Recentemente, Mediaset sta ancora una volta proponendo in prima serata su Canale 5 tutti i film della saga, in onda ogni giovedì. Il prossimo appuntamento è fissato al 3 dicembre, con Harry Potter e il Calice di Fuoco.

Harry Potter e il calice di fuoco – il quarto film della saga

Harry Potter e il calice di fuoco adatta il quarto omonimo romanzo della saga. Uscito nel 2005, è diretto da Mike Newell e prodotto da David Heyman. Il film ha incassato più di 897 milioni di dollari al Box office mondiale.

Il quarto anno di Harry a Hogwarts è contrassegnato dal torneo di Tremaghi, nel quale i rappresentanti di ogni scuola di magia devono sfidarsi in alcune gare.

Curiosità sul film: per girare la scena sott’acqua, Daniel Radcliffe è stato 41 ore immerso in una grande vasca. Girando la scena nella Sala Grande inoltre, Emma Watson è caduta dalle scale inciampando nel suo stesso vestito!

