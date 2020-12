Nel reboot Legendary Pictures di The Toxic Avenger spazio anche per Peter Dinklage. Come riporta Deadline Hollywood infatti, il Tyrion Lannister de Il Trono di Spade sarà infatti protagonista del nuovo progetto, scritto e diretto da Macon Blair.

Dinklage ha vinto quattro Emmy e non è estraneo a ruoli legati al mondo del fumetto. Come in molti ricorderanno infatti, ha preso parte a X-Men – Giorni di un futuro passato (personaggi Marvel) del 2014, interpretando Bolivar Trask; inoltre, è apparso in Avengers: Infinity War del 2018 come Eitri.

Il regista Macon Blair ha invece debuttato col film Netflix I Don’t Feel at Home in This World Anymore, dirigendo interpreti come Melanie Lynskey ed Elijah Wood. Il film è stato premiato col Gran Premio della Giuria al Sundance Film Festival 2017.

The Toxic Avenger: il reboot

Il reboot di The Toxic Avenger, sempre secondo Deadline Hollywood, rivisiterà in termini contemporanei le vicende della commedia d’azione a basso budget di Troma Entertainment, molto attenta alle tematiche ambientali.

Protagonista un uomo qualunque che, in difficoltà, viene spinto in un contenitore di rifiuti tossici, trasformandosi in un mostro mutante. Da emarginato evitato a eroe perdente, il protagonista lotta per salvare suo figlio, i suoi amici e la comunità in cui vive dalla corruzione e dall’avidità degli uomini.

Il reboot sarà prodotto da Lloyd Kaufman e Michael Herz, i registi del film originale del 1984. The Toxic Avenger del 1984 vede Mark Torgl nei panni di Melvin Junko, il protagonista che cade nella vasca dei rifiuti tossici e diventa Toxic Avenger, interpretato da Mitch Cohen.

Il grande successo della prima pellicola ha indotto allo sviluppo di altri sequel: Part II (1989), Part III: The Last Temptation of Toxie (1989) e Citizen Toxie: The Toxic Avenger IV (2000). La popolarità del franchise ha inoltre dato vita ad un musical teatrale, un fumetto Marvel e l’adattamento di una serie animata per bambini.

