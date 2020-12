Il capo sviluppatore di Gotham Knights, Fleur Marty, ha confermato che nel titolo non saranno presenti segmenti di gioco in cui sarà obbligatoria la funzione co-op online.

Gotham Knights, il nuovo gioco “di Batman”

Ambientato a Gotham City, dopo la morte di Bruce Wayne, il titolo vedrà protagonisti Robin, Batgirl, Nightwing e Red Hood nell’intento di difendere la città da soli. Il gioco è sviluppato da Warner Bros Montreal, che aveva svelato il progetto durante la conferenza digitale DC FanDome di quest’anno.

Se ancora non siamo a conoscenza di ulteriori informazioni riguardo la data di uscita di Gotham Knights, siamo già riusciti ad apprezzare il gameplay del gioco tramite il trailer di lancio e inoltre altri dettagli riguardanti il gioco sono gradualmente venuti alla luce.

Co-op online in Gotham Knights

Una delle funzioni più interessanti svelate durante l’annuncio è stata la possibilità di co-operare online per lo svolgimento di alcuni livelli, sebbene alcuni giocatori si fossero preoccupati del fatto che questi segmenti fossero obbligatoriamente da completare con un altro giocatore, come già successo per il titolo di Square Enix Marvel’s Avengers.

Il capo sviluppatore Fleur Marty, durante un’intervista ad IGN, ha risposto ad alcune domande, tra cui anche quella riguardante i segmenti co-op, pronunciando parole confortevoli per gli amanti del single-player:

“Sì, assolutamente. Puoi anche giocare completamente da solo, se vuoi, non ti perderai nulla”

Ha rivelato Marty:

“Se stai giocando in single player, puoi essere offline se lo desideri. Pensiamo che fare squadra e vivere quel dinamico duo fantasy possa essere anche un’esperienza davvero fantastica per i giocatori, ma non li costringeremo”.

Ciò delizierà sicuramente una buona parte dei giocatori in single-player, specialmente quelli che potrebbero non voler fare affidamento su uno sconosciuto abbinato in modo casuale per essere in grado di impegnarsi in un certo livello del gioco.

Acquista Batman Arkham Collection per PS4