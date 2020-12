LEGO Star Wars Christmas Special è disponibile su Disney+ in esclusiva dallo scorso 17 Novembre.

Tra i protagonisti dello special in versione mattoncini c’è anche Luke Skywalker, tuttavia l’iconico Jedi non è doppiato da Mark Hamill — l’attore che ha interpretato il personaggio nei film della serie, ma da Eric Bauza.

Interrogato dai fan su Twitter, Hamill ha spiegato che non ha preso parte al doppiaggio dello speciale natalizio di Star Wars per due motivi: il primo è che non ha voluto rischiare di macchiare lo status leggendario dell’originale; il secondo, molto semplicemente, è che nessuno glielo ha chiesto.

Il resto del cast comprende Kelly Marie Tran (Rose Tico), Billy Dee Williams (Lando Calrissian), Anthony Daniels (C-3PO), Matt Lanter (Anakin Skywalker), Tom Kane (Yoda, Qui-Gon Jinn), James Arnold Taylor (Obi-Wan Kenobi) e Dee Bradley Baker (clone trooper).

Prodotto da Atomic Cartoons, The LEGO Group e Lucasfilm, LEGO Star Wars Christmas Special è diretto da Ken Cunningham su sceneggiatura di David Shayne.

La trama:

Rey lascia i suoi amici che si stanno preparando al Life Day e parte per una nuova avventura con BB-8 per acquisire una maggiore conoscenza della Forza. In un misterioso Tempio Jedi, Rey viene proiettata in un’avventura nel tempo, attraverso i momenti più amati della storia cinematografica di Star Wars, entrando in contatto con Luke Skywalker, Darth Vader, Yoda, Obi-Wan e altri iconici eroi e antagonisti di tutti e nove i film della saga degli Skywalker. Ma farà in tempo a tornare per la celebrazione del Life Day e imparare il vero significato dello spirito delle feste?