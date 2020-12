L’offerta di Nintendo Switch Online potrebbe espandersi con i giochi Game Boy, almeno stando ad una diceria comparsa su Twitter. L’utente Resetera sembra sapere che tra oggi e domani arriverà un importante annuncio sull’offerta online di Nintendo Switch. La console della casa di Kyoto ha continuato a macinare numeri nel corso dei tre anni e mezzo in cui è stata lanciata sul mercato e l’ampliarsi dell’offerta Nintendo Switch Online potrebbe portare nuove cartucce dal momento che la nona generazione è iniziata da poche settimane con PS5 e Xbox Series X.

Si tratterebbe di aggiunta interessante e che potrebbe comprendere tantissimi titoli di Pokémon e giochi del Game Boy Color. Nintendo Switch Online comprende già i giochi NES e SNES ed era attesa l’aggiunta del Nintendo 64 all’offerta, cosa che invece non è accaduta. La console di Nintendo sta attraversando un momento importante e ha bisogno di rimanere competitiva, un’aggiunta simile sarebbe certamente positiva.

Nintendo Switch – una console di successo

Negli ultimi mesi è iniziata a circolare sul web una voce di corridoio secondo la quale potremmo vedere un modello “pro” di Switch nel 2021. Già alcuni mesi fa vi avevamo parlato di alcuni indizi riguardo l’eventualità di Nintendo Switch Pro, per via di un aggiornamento chiamato 10.0.0 E. L’aggiornamento in questione portò una modifica hardware chiamata “nx-abcd” che potrebbe essere il segnale dell’implementazione di nuove tecnologie in un possibile nuovo modello.

È possibile che Nintendo voglia correre ai ripari data l’uscita di PlayStation 5 e Xbox Series X, due console molto più potenti e con cui si troverà a dover fronteggiare. Tutto ciò nonostante la politica di Nintendo di restare al di fuori delle logiche di mercato. Non ci resta che aspettare nuove notizie dalla casa di Kyoto che confermeranno o smentiranno una diceria simile.

Voi cosa ne pensate? Credete che un Nintendo Switch Pro sia possibile?

