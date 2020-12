La serie di Hawkeye per Disney+ potrebbe ospitare un personaggio che vedremo nello stando alone dedicato a Vedova Nera. Un nuovo rumor di The Direct vorrebbe infatti Florence Pugh riprendere il suo ruolo anche nella serie.

Secondo quanto riportato, Yelena indosserà un costume simile a quello Ronin che Clint Barton ha indossato in Avengers: Endgame. Nei fumetti, Yelena Belova è stato il secondo personaggio ad acquisire l’identità di Black Widow.

Dopo essere stata scottata da Sauron, Yelena si è avvicinata alll’HYDRA ottenendo un potenziamento fisico grazie alla tecnologia. Dopo l’uccisione di Natasha a seguito degli eventi di Secret Empire, Yelena ha ripreso il ruolo di Vedova Nera per onorare la memoria di Natasha.

Visto quanto successo in Endgame, è probabile che parte delle trame fumettistiche vengano riprese in Hawkeye, visto anche il legame tra Clint e Natasha stessa.

Hawkeye, la serie

La serie Disney+ dovrebbe esplorare uno degli archi narrativi principali del fumetto. Nelle trame infatti, Clint Burton dovrebbe aver perso l’udito, col personaggio che si troverà quindi a dover usare degli apparecchi acustici.

In Hawkeye dovrebbe quindi essere introdotto, secondo il rapporto, un personaggio completamente inedito, un medico audiologo cinese di mezza età che lavora in uno studio fatiscente.

Secondo The Direct invece, Madame Masque apparirà nella serie, nonostante ancora non sia chiaro il suo ruolo, se come personaggio secondario o se sarà invece il vero e proprio villain della serie.

Madame Masque è personaggio creato da Stan Lee e Gene Colan, apparso per la prima volta in Tales of Suspense Vol. 1 n. 98 del febbraio 1968. Supercriminale figlia ed erede del Conte Nefaria, è al comando della sua famiglia nel Maggia.

Nasconde il volto dietro la maschera perché gravemente sfigurato; il rapporto conflittuale col padre la rende insicura e instabile, capace sia di grande compassione che di grande crudeltà.

Il personaggio è già apparso nella serie TV Agent Carter, interpretata da Wynn Everett, nonostante qui il personaggio sia un’attrice hollywoodiana e geniale inventrice sposata al ricco imprenditore Calvin Chadwick. Il villain della serie potrebbe essere anche Kazimierz Kazimierczak, a.k.a. Clown.

