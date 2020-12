Raf Grassetti, l’art director di God of War, ha mostrato su Instagram i suoi design i versione moderna di alcuni dei personaggi di Chrono Trigger. Il gioco originale è uscito 25 anni fa, quindi vedere quegli stessi personaggi resi in 3D è un grande cambiamento per i fan della serie, anche per coloro che sembrano sapere tutto di Chrono Trigger.

Tra tutti i giochi di ruolo mai pubblicati, Chrono Trigger rimane ancora uno dei più popolari e acclamati dalla critica. I giocatori vestono i panni di un giovane di nome Crono che ha il compito di unire un gruppo di eroi per cercare di salvare il mondo e tornare alle loro rispettive epoche. Questa storia e il suo eccellente gameplay hanno colpito moltissimo i fan di tutto il mondo. Il gioco è ancora così popolare che molti fan sperano ancora in un remake di Chrono Trigger.

Raf Grassetti è, come detto in precedenza, l’Art Director di God of War del 2018, e il modello per Crono in particolare è incredibilmente ben realizzato e mette in evidenza anche piccoli dettagli come le cuciture sugli abiti e le pieghe sui suoi vestiti. Grassetti ha anche creato modelli anche per altri due personaggi del gioco, Frog e Robo, e afferma anche che Frog è uno dei suoi preferiti del gioco.

Ci sono diversi fattori che hanno contribuito a rendere Chrono Trigger così popolare. Probabilmente, uno dei motivi principali è che è stato progettato da quello che Square ha definito il Dream team: il creatore di Dragon Ball Akira Toriyama, il creatore di Final Fantasy Hironobu Sakaguchi e il creatore di Dragon Quest Yuji Horii. Ma mentre questi tre franchise hanno continuato a guadagnare più denaro e una maggiore importanza culturale rispetto a Chrono Trigger, nessuna di loro ha raggiunto lo stesso livello di rispetto e riverenza come Chrono Trigger.

Sebbene Raf Grassetti non stia lavorando a un remake o a una remaster di Chrono Trigger, almeno per quanto ne sappiamo al momento, è molto interessante vedere come potrebbero apparire alcuni personaggi se un remake fosse in fase di sviluppo. Forse l’opera d’arte di Grassetti attirerà abbastanza attenzione da far sì che Square Enix possa finalmente cogliere il suggerimento.

