Se siete fra i fortunati giocatori in possesso di una Xbox Series S e vi capita di sentirvi nostalgici, c’è un hack di emulazione che consente di eseguire vecchi giochi per Nintendo 64 e PlayStation 2 sulla tua console di ultimissima generazione.

Il canale YouTube Modern Vintage Gamer ha condiviso un video che dimostra come la modalità sviluppatore può consentire a una Xbox Series S di eseguire l’emulazione di Retro Arch. È qui che il nostro host rivela che questa è “la migliore emulazione che ho visto su una console, praticamente batte tutto ciò che ho visto su dispositivi Android di alto livello come Nvidia Shield TV“.

L’N64 è supportato abbastanza bene su Xbox Series S, sebbene ci siano alcuni problemi di compatibilità, in particolare con GoldenEye. Tuttavia, ci sono più aspetti positivi che negativi, poiché la maggior parte delle ROM testate funziona bene. Alcuni giochi per PS2 usati per testare le capacità di emulazione su Xbox Series S sono God of War e Metal Gear Solid 2.

L’emulatore utilizzato per il test è una piattaforma UWP (Universal Windows Platform) chiamata Retro Arch, che supporta Xbox Series S e Series X.

Acquistate Xbox Live – 15 EUR Carta Regalo QUI!