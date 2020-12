Ogni anno, in Giappone, Shueisha organizza il Jump Festa, un evento speciale per dare rilievo a molti dei progetti in corso e in arrivo dalle sue varie riviste come Weekly Shonen Jump. Le cose saranno diverse quest’anno, tuttavia, poiché l’evento annuale si svolgerà interamente online a causa della pandemia COVID-19 in corso. Shueisha farà ancora di tutto per la presentazione di questo evento in quanto raccoglierà i fan interessati a partecipare all’evento in una speciale area virtuale che potranno esplorare liberamente con il proprio avatar.

A partire dal 19-20 dicembre, i fan in Giappone potranno accedere a un’app speciale per partecipare al Jump Festa 2021 Online. Per dare ai fan un’idea di come sarà questo evento, l’account Twitter ufficiale del Jump Festa ha condiviso un promo speciale che mostra gli edifici e i palchi influenzati dall’effetto del passaggio su di essi di un numero di Shonen Jump che trasmetteranno in streaming molti dei nuovi annunci per ciascuno dei principali franchise di casa Shueisha.

Per quanto riguarda ciò che verrà mostrato al prossimo evento, non è ancora del tutto chiaro, ma è stato confermato che franchise come Dragon Ball, One Piece, Jujutsu Kaisen, The Promised Neverland, Dr.Stone, My Hero Academia, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba , Chainsaw Man, Black Clover e Boruto: Naruto Next Generations saranno tutti presenti durante Jump Festa 2021, in qualche modo.

Ognuno di questi franchise sta avendo al momento attuale alcuni importanti sviluppi nelle rispettive trame, quindi potrebbero esserci alcune sorprese.

