Un misterioso monolite di metallo è apparso in Romania questa settimana dopo che un’altra struttura simile è stata trovata nel remoto deserto dello Utah (quest’ultima è però stata rimossa).

Il brillante pilastro triangolare è stato trovato giovedì scorso sulla collina Batca Doamnei nella città di Piatra Neamt, nel nord della Romania.

È stato individuato a pochi metri dal famoso sito archeologico della Fortezza dei Daci di Petrodava, un forte costruito dall’antico popolo dei Daci tra l’82 a.C. e il 106 d.C.

La singolare scoperta arriva dopo che un monolite simile è stato trovato nel deserto dello Utah senza alcuna spiegazione, scatenando la speculazione ironica che potrebbe essere un artefatto alieno, ma è più probabile che invece si tratti del lavoro di un burlone ispirato al romanzo di fantascienza 2001: Odissea nello spazio.

La notizia della scoperta nello Utah è diventata rapidamente virale online, e molti hanno notato la somiglianza dell’oggetto con gli strani monoliti alieni che innescano enormi balzi nel progresso umano nel classico film di fantascienza di Kubrick 2001: Odissea nello spazio.

Nel libro di Arthur C. Clarke, poi trasformato in un film da Stanley Kubrick, un monolite appare per la prima volta sulla Terra in Africa tre milioni di anni fa e sembra conferire intelligenza a una tribù affamata di grandi scimmie, che in questo modo acquisisce la capacità di creare strumenti.

Il monolite viene utilizzato come strumento da una razza aliena per indagare su altri mondi della Galassia e per incoraggiare lo sviluppo di una vita intelligente.

Nel libro, le grandi scimmie usano i loro strumenti per uccidere gli animali e nutrirsi della loro carne per porre fine alla fame e per uccidere un leopardo predatore. Il giorno successivo, il personaggio principale usa una mazza per uccidere il capo di una tribù rivale di scimmie, portando a un risveglio dell’intelligenza e allo sviluppo della nostra specie.

La struttura triangolare scoperta in Romania è alta quasi 4 metri e un lato si affaccia sul Monte Ceahlau, conosciuto localmente come Montagna Sacra. È una delle montagne più famose della Romania ed è una delle sette meraviglie naturali del paese.

Le autorità rumene non sanno ancora chi abbia piazzato lì il misterioso monolite. Rocsana Josanu, funzionaria di Neamt Culture and Heritage, ha dichiarato:

“Abbiamo iniziato a esaminare lo strano aspetto del monolite. Si trova su una proprietà privata, ma ancora non sappiamo chi sia il proprietario del monolite. Si trova in un’area protetta in un sito archeologico Prima di installare qualcosa lì, avevano bisogno del permesso del nostro istituto, che deve poi essere approvato dal Ministero della Cultura“.

