L’atmosfera della saga del Paese di Wano convoglia lo spirito e la tradizione secolare del Giappone feudale e dell’arte del samurai. La definizione è sicuramente scarna rispetto a quanto effettivamente sia, tuttavia, senza ombra di dubbio, la stessa si può ricondurre al personaggio di Roronoa Zoro in One Piece, il manga di Eiichiro Oda.

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER.

Ormai la saga che prova a spodestare il trono totalitario di Kaido è nelle nostre vite da più di un paio di anni e questa, per diritto, deve essere anche la saga di Zoro che ha sposato la causa dei Nove Foderi Rossi.

Ed Eiichiro Oda-sensei ha finalmente effettuato un passo verso questo obiettivo.

Nel recente capitolo di One Piece, il numero 997, il maestro ha svelato ancora il frastuono che si sta svolgendo ad Onigashima.

I guerrieri di Kaido stanno cercando di fermare i pirati di Cappello di Paglia e Queen, una delle Superstar dell’Imperatore, ce la sta mettendo tutta propagando il suo virus che congela i corpi delle persone.

Una delle persone ad essere stata colpita dal virus è stata Chopper e, al fine di salvare il fedele compagno di avventure, con una vera performance da samurai Zoro riesce a sottrarre l’antidoto ad Apoo per darlo proprio al medico di bordo.

Zoro affida la situazione a Chopper, poichè il suo obiettivo è qualcosa di molto più grande.

Rivolgendosi al responsabile della propagazione del virus, Queen, Zoro con risolutezza e rabbia gli dichiara che non è venuto a Wano per giocare con queste sciocchezze, ma per fare a pezzi Kaido, il più forte del mondo.

Per raggiungere Kaido, attualmente impegnato con i Nove Foderi Rossi, Zoro deve risalire il castello di Onigashima, ma non sarà facile.

Prima di raggiungere il suo vero obiettivo dovrà affrontare le Superstar, al momento non sappiamo se sarà King o Queen, ma è indubbio che nei prossimi capitoli in poi scopriremo la vera essenza dello spadaccino dei pirati di Rufy.

Dove leggere One Piece

Gli eventi descritti in articolo sono presenti nel Capitolo 997 di One Piece disponibile per la lettura gratuita e legale su MANGA Plus (Shueisha). L’edizione cartacea del manga è edita in Italia da Star Comics.

Acquistate ORA il nuovo “One Piece” 95 – Edizioni Star Comics