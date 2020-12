Addio a Enrico Bertorelli, storico doppiatore e attore torinese, ricordato principalmente per aver prestato la voce a Cell nelle celebri serie animate di Dragon Ball Z e Dragon Ball GT.

Enrico Bertorelli, l’essere perfetto di Dragon Ball

Conosciuto come uno dei doppiatori italiani più longevi del panorama attuale, Enrico Bertorelli ci ha lasciati ieri, 30 novembre. L’attore aveva prestato la propria voce a Cell, il famigerato villain di Goku in Dragon Ball Z e Dragon Ball GT.

Lo ricordiamo anche per aver interpretato il commissario Gordon in Batman – il mistero della Batwoman, Savio in Hamtaro – Piccoli criceti, grandi avventure, Don Alegandro in La Leggenda di Zorro, Tazmania, oltre a essere stato la voce narrante in Piccoli Brividi.

Il lutto Bertorelli nel settore videoludico

Inoltre, Bertorelli aveva interpretato anche alcuni personaggi appartenenti a titoli dell’universo videoludico di successo, come la serie di Assasin’s Creed (Warren Vidic), Mass Effect (Ambasciatore Udina) e Alone in the Dark (Teophile Paddington).

Tra i suoi altri ruoli ricordiamo l’aver prestato la propria voce a numerosi attori, come Richard Jordan in Gettysburg, Bernand Collins in Effroyables Jardins, Edward James Olmos in Selena e Serban Celea in The Commander.

Alcuni lavori di Enrico Bertorelli durante la sua carriera

Enrico Bertorelli è stato un brillante attore cinematografico, teatrale e per la televisione, recitando in molti spettacoli tenuti parecchie città d’Italia, tra cui Milano, Torino, Roma, Firenze e in Svizzera (Lugano), in alcuni film e in vari show televisivi. Ha inoltre lavorato in produzioni Mediaset e Rai.

I più giovani (e non solo) lo ricorderanno in ogni caso per la voce di Cell nella serie animata basata sulle opere di Akira Toriyama.

La nostra redazione approfitta dell’occasione per fare le più sentite condoglianze alla famiglia, colleghi e amici, omaggiando infine lo storico grande doppiatore.

