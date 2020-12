Subito dopo il finale di stagione, AMC ha lanciato il primo teaser trailer per The Walking Dead: World Beyond 2. Le riprese della nuova stagione dovrebbero iniziare all’inizio del 2021, con l’esordio in tv verso la fine del prossimo anno.

Queste le parole a ComicBook del co-creatore e showrunner di World Beyond Matthew Negrete:

I personaggi impareranno molto su loro stessi. Credo ci sia molto da scoprire su questi personaggi per quanto riguarda come affronteranno le prossime sfide.Stiamo passando da storie piccole a molto più grandi, e sarà molto diverso. Non vedremo alcune cose necessariamente così intime nella seconda stagione.

The Walking Dead: World Beyond espande l’universo di The Walking Dead, approfondendo una nuova mitologia e la storia che segue la prima generazione cresciuta in una civiltà sopravvissuta nel mondo post-apocalittico. Due sorelle insieme a due amici lasciano un sicuro e confortevole luogo per trovare pericoli, noti e sconosciuti, e non morti in una ricerca. Inseguiti da coloro che desiderano proteggerli e da coloro che desiderano prenderli, una storia di crescita e trasformazione si svolge su un terreno pericoloso, sfidando tutto ciò che sanno sul mondo, se stessi e gli altri. Alcuni diventeranno eroi. Alcuni diventeranno cattivi. Ma tutti troveranno le verità che cercano.

The Walking Dead: World Beyond continua, la serie principale sta per concludersi

Come sappiamo, The Walking Dead si concluderà con l’undicesima stagione. La serie AMC conclude dunque un percorso lungo dieci anni con l’undicesima stagione, prevista per l’autunno 2021 (e fino all’inizio del 2022).

L’ultima stagione sarà composta da 24 episodi, nonostante non sia ancora chiaro come verranno divisi (se in due parti da 12 o in tre blocchi più piccoli da otto episodi ciascuno).

Le parole di di Scott Gimple, chief content officer di The Walking Dead, a riguardo:

Sono passati dieci anni; quello che ci aspetta sono altri due anni, altre storie e storie indipendenti da raccontare oltre questo. Questa, è chiaro, è una serie che nonostante tutto ha presentato dei vivi, ovvero un cast , un team di sceneggiatori / produttori, produttori e troupe pieni di passione, dando vita alla visione elaborata da Robert Kirkman nella serie a fumetti, anche grazie al supporto dei migliori fan del mondo. Abbiamo ancora un sacco di storie emozionanti da raccontare su TWD, e poi, questa fine sarà l’inizio di altri Walking Dead: storie e personaggi nuovi di zecca, volti e luoghi familiari, nuove voci e nuove mitologie. Questo sarà un gran finale che porterà a nuovi inizi. L’evoluzione è alle porte. The Walking Dead vive.

