DOOM Eternal - trailer e data di uscita su Nintendo Switch

Bethesda annuncia, con un trailer di lancio, l’uscita di DOOM Eternal su Nintendo Switch in versione ditale.

DOOM Eternal – la data di uscita su Nintendo Switch

DOOM Eternal, il pluripremiato sparatutto di id Software nominato in 4 categorie (tra cui Gioco dell’anno e Gioco d’azione dell’anno) ai Game Awards 2020, uscirà su Nintendo Switch l’8 dicembre.

Il porting su Nintendo Switch è stato realizzato da Panic Button, lo studio che ha realizzato le versioni per Nintendo Switch di DOOM (2016), Wolfenstein II: The New Colossus e Wolfenstein: Youngblood, e permette di affrontare sia la campagna per giocatore singolo o sia sfidare gli altri giocatori online nel BATTLEMODE.

Prova la combinazione suprema di velocità e potenza in DOOM Eternal, l’innovativo sparatutto in prima persona basato sul motore grafico idTech 7. Armato di lanciafiamme da spalla, lama da polso, armi da fuoco potenziate, nuove abilità e tanto altro, sei lo sterminatore di demoni più implacabile mai esistito.

DOOM Eternal – le caratteristiche della versione Nintendo Switch

Ecco le principali novità di DOOM Eternal per Nintendo Switch:

La mira con giroscopio arriva su DOOM Eternal per Nintendo Switch con un’opzione che ti consente di sfruttare la funzione giroscopica dei controller Joy-Con. L’opzione può essere usata insieme allo stick del Joy-Con, per una perfetta combinazione di immersione e precisione.

Potrai anche mettere la prova la tua abilità in BATTLEMODE, un’esperienza multigiocatore online 2 vs 1. Uno Slayer armato fino ai denti affronta due demoni controllati da giocatori in intensi combattimenti al meglio dei cinque round.

A proposito di DOOM Eternal

Ecco come Bethesda presentava DOOM Eternal la lancio:

Incenerite l’Inferno e godetevi più demoni, più uccisioni epiche, mostri colossali, ambienti mai visti e tanto altro nel titolo id Software più ambizioso di sempre. La Terra del futuro è invasa dalle orde demoniache e a baluardo di difesa c’è solo il leggendario DOOM Slayer. Compariranno nuovi nemici come il Marauder e il Gladiatore, potremo vedere il potere devastante dell’arma del crogiolo e ammirare quello che il team di id Software ha preparato per quest’ultimo capitolo della violenta saga del DOOM Slayer. “C’è una sola forma di vita dominante nell’universo, e la sua spada della vendetta ha le canne d’acciaio. Diventate lo Slayer e cacciate le armate infernali oltre i confini della Terra. L’unica cosa che temono… siete VOI.”

Acquista Doom Eternal per Playstation 4 cliccando QUI