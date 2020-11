Come ogni mese, vi riportiamo le novità Home Video Koch Media di dicembre 2020, con numerosi titoli da collezionare e recuperare!

Le novità Home Video Koch Media di dicembre 2020

Il Giardino Segreto – Dal 10 dicembre in DVD e Blu-ray

Genere: Fantasy

Cast: Colin Firth, Julie Walters, Dixie Egerickx

Regista: Marc Munden

Anno: 2020

Edizione: Koch Media/Lucky Red

EDIZIONE STANDARD

DVD 1 DISCO

BLU-RAY 1 DISCO

EXTRA E BONUS FEATURES

Dall’idea alla realtà

Dalla pagina allo schermo

Mary

Fozzie

Trailer

Dal produttore di Harry Potter, il nuovo adattamento dell’ omonimo romanzo di Frances Hodgson Burnett – Mary Lennox è una permalosa bambina di 10 anni, nata in India da una facoltosa coppia di inglesi che non l’hanno mai fatta sentire amata. Quando perde all’improvviso entrambi i genitori, viene rimandata in Inghilterra a vivere con lo zio Archibald (Colin Firth), in una remota magione nello Yorkshire. Qui Mary comincia a scoprire molti segreti della sua famiglia e ad addentrarsi nei misteri del grande giardino della casa… un magico luogo di avventura che cambierà per sempre il corso della sua vita.

Una splendida favola da gustarsi in famiglia, ottimo per una buona visione natalizia.

Dogtooth – Dal 10 dicembre in DVD e Blu-ray

Genere: Azione, Thriller

Cast: Christos Stergioglou, Michele Valley,

Aggeliki Papoulia

Regia: Yorgos Lanthimos

Anno: 2009

Visto Censura: VM18

Edizione: Koch Media/Lucky Red

EDIZIONE STANDARD

DVD 1 DISCO

BLU-RAY 1 DISCO

EXTRA E BONUS

Trailer

Scene tagliate

Il film di Yorgos Lanthimos (The Lobster, La Favorita) rimasto inedito in Italia per 11 anni – Una famiglia composta da padre, madre e tre figli, vive in periferia in una casa circondata da un grande recinto. I ragazzi non hanno mai oltrepassato il muro che li separa dal resto della città e sono stati educati e istruiti per volere dei genitori senza alcuna influenza dal mondo esterno. L’equilibrio viene spezzato quando il padre, per soddisfare gli istinti sessuali del figlio, introduce in casa un elemento esterno: Christina.

Dynasties – I Migliori della loro specie – Dal 10 dicembre in DVD e Blu-ray

Genere: Documentario

Regia: Vari

Cast: David Attenborough

Anno: 2018

Etichetta: Koch Media

EDIZIONE LIMITED

DVD 2 DISCHI

BLU-RAY 2 DISCHI

EXTRA E BONUS FEATURES

Making of

5 card da collezione

La nuova serie di documentari BBC Earth dedicata al mondo animale – Sir David Attenborough ci porta nelle vite di alcuni dei gli animali più iconici del mondo: lo Scimpanzé, il Pinguino Imperatore, il Leone, il Licaone e la Tigre. Mentre le loro storie si evolvono, assistiamo alla loro incredibile determinazione nel proteggere le loro dinastie. Girato per quattro anni tra Africa, India e Antartide, Dynasties è già stato definito una pietra miliare del documentario di storia naturale grazie al suo innovativo stile di ripresa.

Il Tempo delle Mele Collection – Dal 10 dicembre in DVD e Blu-ray

Genere: Comedy, Romance

Regia: Claude Pinoteau

Cast: Sophie Marceau, Brigitte Fossey, Claude

Brasseur

Anno: 1980/1982

Etichetta: Koch Media

EDIZIONE LIMITED

DVD 2 DISCHI

BLU-RAY 2 DISCHI

EXTRA E BONUS FEATURES

Il tempo delle mele

Commento del regista

Trailer originale e Galleria fotografica

Il tempo delle mele 2

Commento del regista

Interviste agli attori e al cast

I provini di Sophie Marceau e degli altri giovani

attori

I cult degli anni ‘80 che hanno lanciato la carriera di Sophie Marceau – Lo speciale cofanetto che celebra il 40esimo anniversario dei cult degli anni ’80 che hanno fatto innamorare intere generazioni.

IL TEMPO DELLE MELE:La tredicenne Vic si è appena trasferita a Parigi insieme alla sua

famiglia. Da subito fa nuove amicizie, e a una festa conosce per caso il suo primo grande amore, Mathieu. Vic si trova così ad affrontare le prime emozioni e insicurezze dell’adolescenza.

IL TEMPO DELLE MELE 2: Sono passati ormai due anni dalla storia con Mathieu e Vic, quasi

sedicenne, incontra il giovane Philippe. Tra i due scatta subito un sentimento molto forte e Vic affronta questo nuovo amore in modo più maturo e consapevole.

Kid-E-Cats – Dolci Gattini: Babbo Natale e la Fatina del Gelo – Dal 10 dicembre in DVD

Genere: Animazione

Regia: Vari

Anno: 2017

Etichetta: Koch Media

EDIZIONE STANDARD

DVD 1 DISCO

EXTRA E BONUS FEATURES

2 fogli da colorare e 1 “trova le differenze”

La serie di successo trasmessa su Cartoonito arriva in DVD con due fogli da colorare e un

“trova le differenze ”- Contiene 10 adesivi. I fratelli Cookie, Budino e Chicca sono tre gattini

allegri e curiosi che amano scoprire il mondo che li circonda. Ogni giorno il simpatico trio dovrà risolvere un problema, affrontando con entusiasmo e vitalità le sfide quotidiane. Il Natale è alle porte ma la neve scarseggia, così i gattini chiedono di poter invitare a casa loro la Fata del Gelo e Babbo Natale. I due però sono troppo occupati e i genitori decidono così di prendere il loro posto!

Hey Duggee – Il distintivo degli addobbi – Dal 10 dicembre in DVD

Genere: Animazione

Regia: Grant Orchard

Anno: 2014

Etichetta: Koch Media

EDIZIONE STANDARD

DVD 1 DISCO

La serie animata di punta di BBC finalmente in home video – Duggee è un adorabile cane marrone che gestisce il Club dei Lupetti, un luogo in cui i bambini prendono parte a tanti tipi di attività entusiasmanti, vivono avventure e guadagnano dei distintivi per i loro risultati. In questa speciale edizione di Natale Duggee sta impacchettando i regali da mettere sotto l’albero e chiede ai Lupetti di aiutarlo ad addobbare la sede del Club, ma i Lupetti vogliono addobbare proprio tutto, compresi Duggee e la gattina Milly.

Le novità Home Video Koch Media di dicembre 2020 – Midnight Factory

Stephen King Film Collection – Dal 10 dicembre in DVD e Blu-ray

Edizione Blu-ray disponibile solo su Amazon

SCHEDA

Genere: Horror

Regia: Stephen King, Daniel Attias, Lewis Teague Cast: Emilio Estevez, Pat Hingle, Laura Harrington (Brivido); Gary Busey, Everett McGill, Corey Haim (Unico indizio luna piena); Drew Barrymore, James Woods, Alan King (L’occhio del gatto)

Anno: 1986, 1985, 1985

Edizione: Midnight Classics

EDIZIONE LIMITED + BOOKLET

DVD 4 DISCHI

BLU-RAY 3 DISCHI

EXTRA E BONUS FEATURES

Brivido

Commmenti audio

Interviste

Dietro le quinte

e molto altro….

Unico indizio luna piena

Commento audio

Interviste

Effetti speciali

e moltro altro…

L’occhio del gatto

Commento audio sottotitolato con il regista Lewis Teague

Trailer

Un’ edizione limitata da collezione del grande maestro del terrore – Un cofanetto in edizione limitata (1.000 copie), checontiene tre lungometraggi tratti dalle opere letterarie del grande maestro del terrore. La Stephen King Film Collection sarà disponibile in esclusiva in Blu-ray solo su Amazon.it, mentre l’edizione DVD sarà acquistabile presso retailer selezionati. Il

cofanetto contiene i tre film Brivido (1986), Unico indizio luna piena (1985), L’occhio del gatto (1985), per la prima volta in alta definizione e ricchi di tantissimi extra che faranno felici gli appassionati del maestro Stephen King.

Gretel & Hansel – Dal 10 dicembre in DVD e Blu-ray

Genere: Horror

Regia: Oz Perkins

Cast: Sophia Lillis, Samuel Leakey, Alice Krige

Anno: 2020

Edizione: Midnight Factory

EDIZIONE LIMITED + BOOKLET

DVD 1 DISCO

BLU-RAY 1 DISCO

EXTRA E BONUS FEATURES

Featurette “Stregoneria”

Featurette “Gretel”

Featurette “Un nuovo racconto”

Trailer

Tv spot 30’’

Tv spot 15’’

Sophia Lillis, star di IT, interpreta Gretel nella nuova trasposizione della fiaba dei fratelli Grimm di Oz Perkins – Tanto tempo fa, in una terra lontana nel mondo delle fiabe, la giovane Gretel conduce il suo fratellino Hansel in un bosco oscuro alla disperata ricerca di cibo e lavoro. Sfiniti dalla fame e ormai disperati, i due fratelli si imbattono in una casa isolata che nasconde un male terrificante. Una rivisitazione in chiave horror della classica fiaba dei fratelli Grimm magistralmente diretta da Oz Perkins, figlio del celebre Anthony Perkins (Psyco).

Better Watch Out – Dal 10 dicembre in DVD e Blu-ray

Genere: Horror

Regia: Chris Peckover

Cast: Olivia DeJonge, Levi Miller, Dacre

Montgomery

Anno: 2016

Edizione: Midnight Factory

EDIZIONE LIMITED + BOOKLET

DVD 1 DISCO

BLU-RAY 1 DISCO

Un must watch, con Dacre Montgomery di Stranger Things, presentato al 34° Torino Film Festival – Non vi è nulla di più pericoloso di un tranquillo quartiere americano di periferia durante la notte di Natale. Ne sa qualcosa Ashley, che fa da baby sitter al figlio dei Lerner e si ritrova costretta a difendere il piccolo dagli sconosciuti che irrompono in casa. Scoprirà presto che non si tratta di una normale irruzione ma di qualcosa di terrificante con cui dover fare i conti.

