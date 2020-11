Amazon Prime Video e Yamato Video proseguono la loro collaborazione anche a Dicembre, con l’aggiunta alla sezione anime del servizio di video on demand del già annunciato Occhi di Gatto – Cat’s Eye e di altri due titoli.

Dal 1 Dicembre 2020 saranno quindi disponibili su Amazon Prime Video:

Occhi di Gatto – Cat’s Eye Stagione 1

di Yoshio Takeuchi

La giovane Sheila gestisce il caffe Occhi di gatto con le sorelle Kelly e Tati. Il bar e una copertura: le sorelle sono, infatti, una celebre banda dedita al furto di opere d’arte, anch’essa chiamata Occhi di Gatto, che cosi firma i biglietti da visita lasciati sulla scena dei furti. Rubano esclusivamente opere d’arte appartenute a Michael Heinz, famoso artista degli anni ’40, che è il loro amato padre scomparso. Sperano di ricostruirne la collezione, che era stata loro sottratta dai nazisti, e individuare sufficienti indizi per poterlo ritrovare. L’investigatore incaricato delle indagini per la loro cattura, Matthew Hisman, e anche il fidanzato di Sheila e non sospetta minimamente delle tre sorelle…

Venus Wars – Cronache delle Guerre di Venus

di Yoshikazu Yasuhiko

Nel ventunesimo secolo l’umanità vive su due pianeti: la Terra e Venere, reso recentemente abitabile grazie al duro lavoro dei coloni. Ma anche in un nuovo mondo l’umanità porta con sé il desiderio della guerra. Hiro Seno giovanissimo professionista nello sport nazionale di Venere – un complesso gioco di corsa motociclistica – testimonia l’invasione della propria città, Afrodia, da parte del militaristico stato di Ishtar, e nonostante il suo odio per la guerra, ben presto si trova a combattere per restare vivo, prima nelle strade devastate di Ishtar e poi al fronte. Nel frattempo, la vivace giornalista Susan Somers arriva dalla Terra in tempo per trovarsi coinvolta in un turbine di politica e spionaggio che la porterà di fronte al temibile comandante delle armate di Ishtar.