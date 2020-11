Ecco tutte le novità Netflix di dicembre 2020.

Come sempre, vi riportiamo i nuovi arrivi previsti per il prossimo mese. Ecco quindi le novità Netflix di dicembre, col servizio streaming sempre pronto ad aggiornare il proprio catalogo per offrire ai fan tutti i prodotti inerenti ai loro gusti! Esploriamo insieme le novità Netflix di dicembre 2020.

Le novità Netflix di dicembre 2020

1/12

The 100: Season 6 – Serie TV

Gone Girl – Film

Ghostbusters – Film

The Warriors – Film

4/12

Big Mouth S4 – Serie TV

MANK – Film

5/12

Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.: Season 7 – Serie TV

Shark: il primo squalo – Film

9/12

L’incredibile storia de l’Isola delle Rose – Film

10/12

Alice in Borderland – Serie TV

Kento Yamazaki e Tao Tsuchiya recitano in questa nuova serie diretta da Shinsuke Sato!

Dopo essere stati improvvisamente catapultati in un mondo misterioso, per sopravvivere i protagonisti devono partecipare ad alcuni giochi. Il cast comprende i già citati Kento Yamazaki (Kingdom, Le Bizzarre Avventure di JoJo, Bugie d’Aprile) nel ruolo di Ryohei Arisu e Tao Tsuchiya (Kenshin Samurai Vagabondo, Orange) nella parte di Yuzuha Usagi. Ai protagonisti si aggiungono Nijiro Murakami (Cheshire), Yuki Morinaga (Chota), Keita Machida (Karube), Ayaka Miyoshi (An), Dori Sakurada (Niragi), Aya Asahina (Kuina), Shuntaro Yanagi (Last Boss), Yutaro Watanabe (Tatta), Ayame Misaki (Shibuki), Mizuki Yoshida (Asahi), Tsuyoshi Abe (Kuzuryu), Nobuaki Kaneko (Hatter), Sho Aoyagi (Agni) e Riisa Naka (Mira).

11/12

The Prom – Film

13/12

Bar Sport – Film

14/12

Tiny Pretty Things – Serie TV

15/12

Song Exploder: Volume 2 – Serie TV

18/12

Natale con uno sconosciuto: Stagione 2 – Serie TV

Stanca dei continui commenti sul suo essere single, Johanne si mette a cercare un fidanzato da portare a casa per la cena di Natale. A 24 giorni di tempo per riuscirci.

Ma Rainey’s Black Bottom – Film

Chicago, 1927. Una sessione di registrazione. La tensione sale tra Ma Rainey (Viola Davis), il suo ambizioso cornettista (Chadwick Boseman) e i manager bianchi, determinati a controllare la leggendaria “Madre del blues”. Tratto dall’opera del premio Pulitzer August Wilson. Nel cast di Ma Rainey’s Black Bottom, diretto da George C. Wolfe, troviamo Viola Davis, Chadwick Boseman, Colman Domingo, Michael Potts, Glynn Turman, Dusan Brown e Taylour Paige. Il film sarà disponibile in streaming su Netflix dal 18 dicembre.

23/12

The Midnight Sky – Film

25/12

Bridgerton – Serie TV

31/12

Le terrificanti avventure di Sabrina Parte 4 – Serie TV

Le Terrificanti Avventure di Sabrina racconta l’origine e le vicende della celebre strega amatissima in tutto il mondo, stavolta in una chiave dark, tendente all’horror. Nella stessa atmosfera di Rosemary’s Baby e L’esorcista, questo adattamento racconta la storia di Sabrina, che tenta di riconciliare la sua doppia natura metà umana, metà strega, mentre cerca di combattere le forze maligne che minacciano lei, la sua famiglia e il mondo degli umani. La sceneggiatura della serie porta la firma di Roberto Aguirre-Sacasa, lo showrunner di Riverdale, ma anche chief creative officer di Archie Comics. Aguirre-Sacasa, inoltre, ha lavorato alla serie in qualità di produttore esecutivo insieme ad altri collaboratori di Riverdale: Greg Berlanti, Sarah Schechter, il fondatore di Archie Comics Jon Goldwater e Lee Toland Krieger.

Balto – Film d’animazione

12 Monkeys – Film

O Brother Where Art Thou? – Serie TV

