Le uscite Anime Factory di Dicembre 2020 propongono agli appassionati di animazione giapponese un nuovo film di Doraemon e Hello World, film animato diretto dal regista di Sword Art Online e prodotto dai produttori di Your Name.

A seguire tutte le uscite Anime Factory di Dicembre 2020, qui le indiscrezioni sulle novità di Gennaio.

Le uscite Anime Factory di Dicembre 2020

Hello World

di Tomohiko Ito, 2019

Dal 10 dicembre in DVD e Blu-ray

Ultralimited Edition disponibile solo su Amazon.it

A Kyoto, nell’anno 2027, il timido studente delle superiori Naomi incontra un giovane uomo che si presenta come un suo alter ego arrivato da dieci anni nel futuro. Insieme devono cambiare il futuro e salvare una compagna di classe, Ruri, che il giovane Naomi inizierà a frequentare di lì a tre mesi. Inoltre, Naomi scoprirà il destino che incombe su Ruri, il vero obiettivo del suo alter ego e il grande segreto nascosto in questo mondo reale.

Edizione Ultralimited Esclusiva Amazon a tiratura Limitata e Numerata, resa unica dal digipack con artwork esclusivo e da un prezioso book di 100 pagine.

EXTRA E BONUS FEATURES

Gallery dei cartelli, Teaser, Original Preview,

Trailer cinematografico

4 card da collezione

EXTRA ESCLUSIVI ULTRALIMITED

Cofanetto Digipack a tiratura Limitata e Numerata

Book brossurato di 100 pagine con interviste a staff e doppiatori, approfondimenti e gallerie

Doraemon – Nobita e le cronache dell’esplorazione della luna

di Shinnosuke Yakuwa, 2019

Dal 10 dicembre in DVD e Blu-ray

Durante una lezione, Nobita afferma di credere alla tradizionale leggenda giapponese secondo cui sulla Luna esistono veramente dei conigli, ma viene deriso da tutti. Doraemon decide allora di usare delle speciali spille per creare realmente un regno dei conigli sul

satellite. Nel frattempo, nella classe di Nobita giunge un nuovo ragazzo che sembra avere dei collegamenti con la Luna e con una giovane che vive sul misterioso satellite…

Il 39° film cinematografico del celeberrimo gatto spaziale, ultimo dell’era Heisei, celebra il 50esimo anniversario dello sbarco dell’uomo sulla Luna con un’avventura per tutte le età.

EXTRA E BONUS FEATURES

Trailer

