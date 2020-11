CBR ha pubblicato alcune pagine in anteprima del il primo numero di King in Black, il fumetto disegnato e scritto da Ryan Stegman e Donny Cates.

Il nuovo numero della serie di King in Black è previsto per l’uscita il 2 dicembre di quest’anno negli Stati Uniti, ad un prezzo di 5,99 dollari. Si tratterebbe del primo albo di cinque.

Disegnato e scritto da Ryan Stegman e Donny Cates, Marvel Comics ha fatto sapere che il fumetto verrà pubblicato con molte versioni variant della cover:

Successivamente ne descrive le prime anticipazioni:

Dopo una campagna attraverso la galassia, la marcia mortale di Knull approda sulla Terra e, ancora peggio, non è venuto da solo! Con un esercito di centinaia di migliaia di draghi simbionti al suo comando, il King in Black è una forza diversa da tutte quelle che gli eroi della Terra abbiano mai affrontato. EDDIE BROCK, A.K.A. VENOM ha visto in prima persona il caos che anche solo uno dei mostri simbiotici di Knull può provocare: sopravviverà a un incontro con lo stesso Dio dell’Abisso?