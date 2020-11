The Pokémon Company e The Wand Company hanno presentato una nuova riproduzione della PokéBall, l’amata sfera poké punto d’inizio per ogni nuovo allenatore! Questa sarà soltanto la prima sfera ad essere prodotta in questa nuova veste: seguiranno MegaBall, Ultra Ball e Premier Ball nel 2021.

La nuova PokéBall da collezione The Wand Company

Il nuovo modello di PokéBall da collezione è dotata di una tecnologia di rilevamento di prossimità, che consente di far illuminare il pulsante Poke Ball appena viene rilevato un movimento.

Inoltre, premendo il pulsante, cambierà il colore della luce della Poke Ball o inizierà una sequenza di illuminazione indicativa della cattura del Pokemon. Ogni sfera verrà inoltre venduta con uno speciale cofanetto, completo di un ologramma numerato per l’autenticazione e luci multicolori che brillano ogni volta che qualcuno apre lo apre.

Il costo di ogni copia si aggirerà intorno ai $ 99,99, prezzo che comprende la custodia, l’anello di visualizzazione in acciaio inossidabile e le batterie. Attualmente, la nuova PokéBall è disponibile per il preordine su Amazon, Zaavi e altri rivenditori selezionati.

Il sito Web del Pokemon Center metterà inoltre a disposizione un’esclusiva versione variant entro la fine dell’anno; i primi ordini verranno evasi in concomitanza col prossimo ​​Pokemon Day, previsto per il 27 febbraio 2021.

Il primo modello della nuova replica della PokéBall ha fatto la sua prima apparizione durante la parata Macy del Giorno del Ringraziamento, con un Allenatore di Pokemon che ha tenuto in mano l’esemplare durante una sequenza di ballo.

La performance è stata anche una sorta di anticipazione ufficiale dei programmi per il 25 ° anniversario Pokemon, evento che si svolgerà nel 2021. Al momento si sa ancora poco sulle sorprese per questo anniversario, ma con molta probabilità ospiterà il di Pokemon Snap e forse un remake per Diamante e Perla.

