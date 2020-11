The Mandalorian 2 è agli sgoccioli e i tre episodi che restano sono stati già definiti un viaggio sulle montagne russe.

Non ci sorprenderebbe, quindi, rivedere già Rosario Dawson nei panni della Jedi Ahsoka Tano in una missione che comprenda anche Bo-Katan Kryze e la sua squadra di Mandaloriani.

La Dawson potrebbe aver lasciato infatti un indizio sul ritorno del suo personaggio nel finale di stagione attraverso Instagram, in un post in cui dichiara di essere felice di aver lavorato insieme a Simon Kassianides (che nella serie interpreta Axe Woves, personaggio così battezzato da George Lucas).

In risposta al post di Kassianides che la elogiava, la Dawson si è così espressa:

Ti voglio bene Simon!

Sono così felice di “lavorare” ancora con te in Mandalorian.

La prima volta è stata “indimenticabile” e questa volta è fuori da questo universo.!!!

I due, però, non sono mai apparsi insieme nello stesso episodio di The Mandalorian 2; almeno per ora, a questo punto…

A proposito di The Mandalorian 2

Gli episodi di The Mandalorian 2 escono ogni Venerdì dal 30 Ottobre 2020 in esclusiva su Disney+; il servizio di video on demand descrive così la trama della serie:

Il Mandaloriano e il Bambino continuano il loro viaggio, affrontando nemici e raccogliendo alleati, mentre cercano di farsi strada in una galassia piena di pericoli nella tumultuosa era dopo il crollo dell’Impero Galattico.

Il cast principale è composto da Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers, Giancarlo Esposito, Rosario Dawson, Temuera Morrison, Katee Sackhoff, Timothy Olyphant e Michael Biehn.

La prima stagione, anch’essa di 8 episodi, è stata trasmessa negli Stati Uniti tra il 12 Novembre e il 27 Dicembre 2019; in Italia è uscita dal 24 Marzo al 1 Maggio 2020 sempre su Disney+. Il primo episodio è andato in onda in anteprima su Italia 1 il 22 Marzo 2020.

Non solo The Mandalorian 2

Per quanto riguarda le prossime serie su Star Wars, sono confermate la miniserie su Obi-Wan Kenobi con Ewan McGregor, il prequel del film Rogue One – A Star Wars Story e una serie al femminile curata da Leslye Headland (Russian Doll).

In lavorazione, inoltre, c’è la serie animata Star Wars The Bad Batch.

Lucasfilm non ha ancora confermato Star Wars: The Mandalorian Stagione 3, che Jon Favreau ha invece già anticipato; voci di corridoio parlano di possibili spin-off dedicati a Boba Fett, ad Ahsoka Tano e a Bo-Katan & Cara Dune.

Sul fronte cinematografico, invece, i nuovi film della saga sono calendarizzati a partire dal 2023.

